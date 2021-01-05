Более половины украинцев ожидают, что 2021 год будет лучше, чем предыдущий. Кроме того, 74% респондентов смотрят в новый год с оптимизмом.

Об ожиданиях жителей Украины относительно 2021 года свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг". Читайте также Кризис продолжается: что ожидает бизнес в 2021 году – опрос Что украинцы говорят о 2021 годе Более половины опрошенных (52%) ожидают, что этот год будет лучше, чем предыдущий. В то же время 27% респондентов не ожидают изменений в новом году, а еще 18% считают, что 2021 год будет хуже 2020. Лучшие ожидания у молодежи и женщин. Каким будет 2021 год по ожиданиям украинцев / Инфографика "Рейтинга" Большинство украинцев (74%) смотрят в новый 2021 год с оптимизмом, только 18% – с пессимизмом. Более оптимистичными в своих ожиданиях являются жители Киева, а также западных областей, молодежь, избиратели партий "Слуги народа", "За майбутнє", "Украинская стратегии", "Голоса".

Как украинцы смотрят в 2021 год – с оптимизмом или пессимизмом / Инфографика "Рейтинга" Что известно об опросе? Его в течение 2-4 января 2021 года проводила группа "Рейтинг". Путем телефонных интервью опросили 2500 человек в возрасте от 18 лет из всех областей, кроме временно оккупированных. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 2,0%.