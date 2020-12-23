Хотелось бы, чтобы похороны Кернеса были окончательными похоронами совка в нашей стране – Сенцов
Экс-пленник Кремля Олег Сенцов заявил, что очень хотелось бы, чтобы похороны Геннадия Кернеса были окончательными похоронами совка в нашей стране.
Однако для этого нужно еще много похорон. Об этом Сенцов написал на своей странице в фейсбуке.
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Очень бы хотелось, чтобы похороны Кернеса были окончательными похоронами совка в нашей стране, но для этого надо еще много похорон,
– сказал Сенцов.
Что известно о похоронах Кернеса
- Похороны Геннадия Кернеса проходят 23 декабря в Харькове.
- Церемония прощания началась в 7 утра. Отпевали Кернеса в Благовещенском соборе.
- Проститься с Кернесом пришли несколько тысяч человек.
- Однако на саму церемонию пустили только самых близких. Все остальные могли смотреть трансляцию похорон на большом экране.
- Отпевал политика Онуфрий – глава УПЦ МП (она же Русская православная церковь в Украине).
- С утра движение в центре Харькова перекрыли. Некоторый транспорт изменил свой маршрут.
- Впоследствии тело политика перевезли в оперный театр. Там попрощаться с Кернесом могли все желающие.
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