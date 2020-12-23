Экс-пленник Кремля Олег Сенцов заявил, что очень хотелось бы, чтобы похороны Геннадия Кернеса были окончательными похоронами совка в нашей стране.

Однако для этого нужно еще много похорон. Об этом Сенцов написал на своей странице в фейсбуке.

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Очень бы хотелось, чтобы похороны Кернеса были окончательными похоронами совка в нашей стране, но для этого надо еще много похорон,

– сказал Сенцов.

Что известно о похоронах Кернеса