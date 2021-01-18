Премьер-министр Денис Шмигаль рассказал о ситуации с тарифами на газ в Украине, а именно от чего они зависят. Также он объяснил, почему Киев не экспортирует энергоресурсы из России или Беларуси. И высказал мнение относительно тарифных протестов.

От чего в Украине зависиь цена на газ

Как отметил украинский премьер, в Украине – свободный рынок газа, в частности для бытовых потребителей. Поэтому цену формирует рынок. Об этом Шмигаль заявил в комментарии информационному агентству Интерфакс-Украина.

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Любой рынок в любой стране имеет сезонность: летом газ – дешевый, потому что уменьшается потребление, а зимой – дорожает, потому что спрос растет. Мы стоим на принципах того, что у нас действует рынок газа, мы не отступим от этого,

– подчеркнул глава правительства.

По его словам, Кабмин не вернется к механизмам, когда на государственную компанию возлагалась социальная обязанность отпускать газ для бытовых потребителей по заниженной нерыночной цене, и государство устанавливало какой-то тариф. Шмигаль подчеркнул, что это было несправедливо и имело высокие коррупционные риски.

"К сожалению, рынок в Украине – достаточно молодой, и не является совсем сбалансированным, есть определенные перекосы. В частности, есть крупные компании, которые имеют монопольное положение в отдельных областях. Это региональные газовые компании, которым принадлежит 88% рынка газоснабжения для бытовых потребителей", – отметил премьер.

Он пояснил, что именно поэтому произошел перекос цен, когда:

государственная компания "Нафтогаз" продает в одной из областей газ для бытовых потребителей в январе по 7 гривен 22 копейки,



есть области, где цена составляет более 10 гривен.

Соответственно, если с ростом цены газа на биржах, в частности, на украинской, в январе месяце с очень высокими форвардными контрактами на февраль ничего не делать, то цена для потребителей будет слишком высокой. За такую цену они не готовы платить. Из-за этого, даже в рыночных механизмах предполагается вмешательство государства, для того чтобы защитить бытового потребителя,

- подчеркнул Шмыгаль.

Почему правительство не выбрало субсидии

Также одним из вариантов, чтобы защитить уязвимых потребителей, может быть монетарная субсидия. Но, по убеждению чиновника, это требует времени, регистрации, определения правильных параметров получателей.

"Этот продукт, к сожалению, на рынке, в котором есть компании, которые имеют доминирующее положение, может сработать неправильно. Может возникнуть ситуация, когда государство субсидией будет оплачивать завышенную цену тому, кто злоупотребляет", – констатировал Шмигаль.

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Об импорте электроэнергии и газа из России или Беларуси

Шмигаль отметил, что на уровне правительства сегодня нет дискуссии – ни с политической, ни с экономической точки зрения – относительно прямого импорта российских электроэнергии или газа. А что касается Беларуси, то в Украине нет соответствующего закона, который бы урегулировал все эти вопросы.

"Импорт электроэнергии из Беларуси – технически возможен, никаких ограничений нет, у нас есть соответствующее сечение, 900 мВт, и в случае необходимости Украина может импортировать. Наши электрические сети дополняют друг друга, поэтому эта опция остается открытой. Что касается политической целесообразности, то это совсем другой вопрос, который пока не поднимали", – отметил украинский премьер.

Реакция на акции протеста

Шмигаль отметил, что акции протеста в Украине возникли спонтанно. Но потом их подхватили некоторые политические силы. В то же время в правительстве понимают природу этих акций и какое будет продолжение.

Такая ситуация сложилась из-за определенной несправедливости в тарифе на распределение газа, который иногда очень разнится. Мы разобрались в этой ситуации, провели все соответствующие совещания, понимаем, как это урегулировать на законодательном уровне,

– заявил он.

Премьер добавил, что правительство будет выходить с инициативой совместно с профильным комитетом для того, чтобы урегулировать эти перекосы.

"Сегодня средневзвешенная цена в Украине – 1 гривна 11 копеек. Это примерно усредненный показатель справедливой стоимости распределения газа в Украине", - говорит Шмигаль.

Заметим! С 1 января в Украине выросла цена для населения как на газ, так и на электроэнергию. Поэтому во многих городах проходили тарифные протесты. Что происходило 18 января – читайте по этой ссылке.