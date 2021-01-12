Президент Молдовы Майя Санду 12 января встретилась с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Глава правительства поблагодарил Санду за поддержку украинского суверенитета.

По словам Шмыгаля, Украине и Молдове крайне важно восстановить положительную динамику двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров Украины.

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Санду подчеркнула, что будет способствовать "тесному сотрудничеству в пользу граждан обеих стран".

Украинская сторона готова как можно быстрее возобновить деятельность Совместной межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.

По результатам нашей встречи будет поручено главе Комиссии с украинской стороны, вице-премьер-министру Алексею Резникову начать подготовку к проведению очередного заседания и подготовить повестку дня,

– подчеркнул Шмыгаль.

О чем еще говорилось во время встречи

Сторонам необходимо активизировать подготовку к подписанию Протокола о внесении изменений в соглашение о свободной торговле.

Кроме того, Санду и Шмыгаль обсудили борьбу с коронавирусом в Украине и Молдове.

Двум странам необходимо поддерживать и развивать совместные бизнес-проекты. В частности, говорится о "синхронизации в 2023 году энергетических систем с европейской континентальной сетью ENTSO-E".

Также Санду и Шмыгаль разговаривали о строительстве моста через реку Днестр.

Приоритетом на сегодня является улучшение качества работы пунктов пропуска и функционирования Днестровского комплексного гидроузла.

Встреча президента Молдовы и премьер-министра Украины / Фото из фейсбук-страницы Санду и Шмыгаля



Встреча Шмыгаля и Санду: смотрите видео