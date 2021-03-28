Частная военная компания, связанная с экс-нардепом Семеном Семенченко, на протяжении последних лет выполняла задачи в интересах украинского олигарха Игоря Коломойского. Их объединили несколько "товарищей".

В феврале 2021 года члены организации "Донкорп Украина", которую контролирует Семен Семенченко, участвовали в стрельбе на столичной стройплощадке. Один из микроавтобусов, который задержала полиция после инцидента, принадлежит структуре.

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Стрельба в Киеве

Со столичным строительством, где устроили стрельбу бойцы Семенченко, связан Михаил Киперман. Он – друг и бизнес-партнер Игоря Коломойского.

Заказчиками строительства на улице Казимира Малевича официально являются фирмы "Де Резорт Девелопмент" и "Строительное объединение "Мрия". По данным госреестра, они используют идентичный контактный номер с компанией Кипермана "Смарт Студент".

Столичная застройка связана с другом Коломойского / Фото "Следствие.Инфо"

В то же время связь "Де Резорт Девелопмент" с Киперманом прослеживается через совладельца фирмы – Артема Солоника. Ранее он был директором компании "Орион Сервис", которой в то время владел товарищ Коломойского.

"Центрэнерго" под охраной Семенченко

Члены структуры Семенченко в 2020 году охраняли офис "Центрэнерго", после того, как его вывезли в поселок Козин под Киевом.

Тогда государственную энергогенерирующую компанию возглавляло лояльное к Коломойскому руководство. Связанные с бизнесменом компании получали наибольшую выгоду от сотрудничества с "Центрэнерго".

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По словам бывшего члена "Донкорп Украина" Евгения Сикоры, государственную компанию они начали охранять весной 2020 года. Однако по информации Prozorro, официально договор со структурой Семенченко подписали в конце прошлого года.

Силовики против "донкорповцев"

"Донкорповцы" не пускали руководителя Фонда госимущества на территорию базы, тем самым блокируя смену менеджмента "Центрэнерго". Поэтому для того, чтобы туда попасть, Дмитрию Сенниченко пришлось привлекать силовиков.

Кроме того, представители "Донкорп Украина" в конце 2019 года принимали участие в митингах против руководства Нацбанка. В частности, против бывшего главы учреждения Якова Смолия и его заместителя Екатерины Рожковой.

Военнослужащие устроили протест под Нацбанком / Скриншот с видео "1+1"

Ранее заказчиком акций против НБУ Смолий публично называл непосредственно Игоря Коломойского. По словам экс-участника организации, в протестах участвовали и другие группировки.

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