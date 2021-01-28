Парламентарии направили в профильный комитет на повторное первое чтение законопроект "О конституционной процедуре". Он должен способствовать решению конституционного кризиса в Украине.

Источник: 24 канал

Говорить о каких-то существенных замечаниях депутатов к проекту закона – трудно. Об этом сказал представитель президента Украины в Конституционном Суде Украины Федор Вениславский.

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Дело необходимо доработать

По его словам, после скандального решения КСУ, представители почти всех политических сил заявляли, что:

необходимо доработать процедуру рассмотрения дела КСУ;

нормировать его деятельность в Конституцию.

"Конституция Украины требует, чтобы деятельность органов государственной власти, к которым относится КСУ, была урегулирована на уровне закона. То есть КСУ должен руководствоваться в своей деятельности законом", – сказал Вениславский.

Вопреки требованиям

Однако вопреки этим конституционным требованиям, как он отметил, суд пользуется в своей деятельности регламентом, который утвержден собственным постановлением. Проблема заключается в том, что в этом регламенте КСУ урегулировал те отношения, которых нет в законе.

Он вышел за законодательные пределы и сам себе расширил полномочия в некоторых аспектах. Это следствие больших политических манипуляций. В статусе КВО заинтересованы те субъекты, которые используют КСУ для решения своих бизнесовых, корпоративных, политических интересов,

– отметил Вениславский.

Кому это нужно

В частности многие решения КСУ принимали с помощью политических сил, которые связаны с Коломойским. Он рассматривает суд как способ достижения своих политических и экономических интересов.

В то же время "Оппозиционная платформа – За жизнь" имеет другую цель. Она использует возможность обращения к КСУ, чтобы давить на действующую власть, которую представляет "Слуга народа".

По мнению Вениславского есть и такие политические силы, которые якобы поддерживают идею, но цепляются за какие-то мелкие нормы, которые, по их мнению, должны быть исправлены. Он отметил: "Надеюсь, в ближайшее время рабочая группа доработает этот законопроект".

Скандальное решение КСУ / инфографика 24 канала