Пересечение госграницы и 6 тысяч военных: интересные детали о Rapid Trident-2021
Одни из самых мощных в Украине военных учений Rapid Trident в 2021 году пройдут только в сентябре, но активная подготовка к ним уже идет. Сейчас рассматривается возможность участия в учениях 6 тысяч военных из 15 различных стран.
Источник:АрмияInform
Таким образом нынешние военные учения станут самыми масштабными за все время. Как и в прошлом году, учения будут проходить на территории двух государств – Украины и Польши, а участников ждет много нововведений.
Как это было раньше Rapid Trident – 2020: как проходят военные учения на Львовщине – фото, видео
В ходе учений военное командование Украина планирует оценить способности сразу 6 подразделений Вооруженных сил. Они смогут пройти курс оценщиков НАТО, к которому будут привлечены инструкторы Альянса.
Особенности учений 2021
Прежде всего следует отметить, что впервые в истории Rapid Trident состоятся батальонные тактические учения с боевой стрельбой. Но это еще не самое интересное, что ждет участников.
Организаторы учений планируют настоящий пересечение государственной границы. Правда, пока только беспилотниками, которые будут взлетать в Польше, пересекать границу и выполнять "боевые" задания.
Еще одной изюминкой учений будут совместные прыжки украинских, американских и британских десантников с самолета Военно-транспортной авиации США С-130.
Американский транспортный самолет C-130 / Фото StrategyPage
Коротко о учения Rapid Trident
- Это одни из самых масштабных военных учений, которые проводит Украина. Традиционно они проходили на Яворивском полигоне во Львовской области, но в 2020 году вышли за пределы нашего государства – часть учений проходила в Польше.
- Традиционно, кроме Украины, участие в учениях принимают более десятка членов НАТО, среди которых США, Великая Британия, Канада, Германия, Польша, Турция и другие.
- Обычно количество военных – участников соревнований колебалась от 1 до 2 тысяч, но в 2020 году участие в учениях уже приняли почти 4 тысячи бойцов из разных стран.
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