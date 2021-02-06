Одни из самых мощных в Украине военных учений Rapid Trident в 2021 году пройдут только в сентябре, но активная подготовка к ним уже идет. Сейчас рассматривается возможность участия в учениях 6 тысяч военных из 15 различных стран.

Таким образом нынешние военные учения станут самыми масштабными за все время. Как и в прошлом году, учения будут проходить на территории двух государств – Украины и Польши, а участников ждет много нововведений.

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В ходе учений военное командование Украина планирует оценить способности сразу 6 подразделений Вооруженных сил. Они смогут пройти курс оценщиков НАТО, к которому будут привлечены инструкторы Альянса.

Особенности учений 2021

Прежде всего следует отметить, что впервые в истории Rapid Trident состоятся батальонные тактические учения с боевой стрельбой. Но это еще не самое интересное, что ждет участников.

Организаторы учений планируют настоящий пересечение государственной границы. Правда, пока только беспилотниками, которые будут взлетать в Польше, пересекать границу и выполнять "боевые" задания.

Еще одной изюминкой учений будут совместные прыжки украинских, американских и британских десантников с самолета Военно-транспортной авиации США С-130.



Американский транспортный самолет C-130 / Фото StrategyPage

Коротко о учения Rapid Trident