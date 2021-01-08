С 8 января на всей территории Украины начал действовать локдаун. В рамках усиления карантина Кабмин запретил продажу ряда товаров, что сильно возмутило украинцев. В Минздраве объяснили, почему торговым сетям нельзя продавать носки и колготки, а также, как покупать запрещенные товары.

В Минздраве убеждены, что перечень товаров, которые нельзя продавать во время локдауна, аргументированный. Об этом сказал главный санитарный врач Виктор Ляшко, пишет Правительственный портал.

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Цель локдауна

Ляшко объяснил, что главной целью более жестких карантинных ограничений является уменьшение мобильности людей. По мнению Минздрава, это должно предотвратить инфицирование коронавирусом. Из-за этого Кабмин ограничил деятельность отдельных субъектов хозяйствования.

Что нельзя продавать во время локдауна

Согласно решению правительства, с 8 по 24 января запрещается деятельность бытовых магазинов. В то же время другие магазины могут торговать исключительно товарами, относящимися к:

продуктам питания,

лекарственным средствам,

изделиям медицинского назначения,

средствам гигиены,

средствам связи,

ветеринарным препаратам и кормам,

семенам, средствам защиты растений,

бытовой химии.

Это правило действует на торговых площадях, не менее 60% которых предназначено для торговли такими товарами, а также горючим.

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Заметим, что с самого утра 8 января украинцы начали публиковать в соцсетях фото прилавков "на карантине". Пользователи сети возмущались, почему в большинстве магазинов нельзя купить носки, женские колготки, лампочки и батарейки.

Почему эти товары оказались под запретом

Как отметил Ляшко, во время любых карантинных ограничений существует ряд жизненно важных товаров, которые невозможно купить заранее. Именно поэтому они не могут быть ограничены.

К предыдущим карантинным ограничениям, которые применяло правительство, у представителей бизнеса возникали вопросы. Например, почему те же игрушки разрешались к продаже в супермаркетах, торгующих в основном продуктами питания, а в специализированных игрушечных магазинах не разрешались. Такие же вопросы были и к одежде, обуви, посуде и тому подобное,

– отметил Виктор Ляшко.

Главный государственный санитарный врач подчеркнул, что все это не является предметами первой необходимости, но их наличие в супермаркетах приводило к тому, что люди ехали в этот маркет исключительно за игрушкой, одеждой, обувью, посудой и тому подобное, а не за пищевым продуктом.

Где купить "карантинные товары"

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что карантинные мероприятия в части торговли ограничивают прием посетителей на торговых площадях. Тогда как, например, в киосках прием посетителей не предполагается.

Постановление не предусматривает прекращение такой деятельности, поэтому с киосков можно торговать и кофе, и сигаретами, и батарейками,

– добавил Степанов.

В Минздраве подчеркнули, что украинцы смогут и дальше приобрести любые товары онлайн с осуществлением адресной доставки заказов.



Карантин в Украине / Инфографика 24 канала