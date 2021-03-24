Улыбалась и жаловалась на сердце: что известно об умершей военной из Одесской области
Первой умершей после вакцинации в Украине стала 44-летняя Инна Нарожная. Она еще с детства страдала из-за проблем с сердцем.
Источник:"Суспільне"
Нарожная была военнослужащей 38-го зенитно-ракетного полка Вооруженных сил Украины.
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Соседка и учительница умершей Екатерина Триногина рассказала, что после вакцинации Нарожная не жаловалась на ухудшение самочувствия. Однако женщина с детства имела проблемы с сердцем.
Я знаю, что у нее была гипертония, повышенное давление. А в детстве она жаловалась на сердце. Очень грустно. После вакцинации нормально себя чувствовала. Даже показывала место на руке, что пятнышка нет. Температура была и все,
– вспомнила Треногина.
Учительница Нарожной также заметила, что умершая была очень доброй, всегда улыбалась и никогда не нарушала собственное слово.
Что известно об Инне Нарожной
- Родилась 16 декабря 1977 года в семье офицера.
- Училась в Одесской Национальной академии связи имени Александра Попова.
- В последние годы работала бухгалтером в 38-м зенитно-ракетном полку ВСУ.
Что известно о смерти Нарожной
- Еще 21 марта женщину прививали препаратом Covishield от AstraZeneca.
- Нарожная не имела никаких противопоказаний к прививке.
- Однако через некоторое время после вакцинации военнослужащая потеряла сознание и умерла.
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