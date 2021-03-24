Первой умершей после вакцинации в Украине стала 44-летняя Инна Нарожная. Она еще с детства страдала из-за проблем с сердцем.

Нарожная была военнослужащей 38-го зенитно-ракетного полка Вооруженных сил Украины.

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Соседка и учительница умершей Екатерина Триногина рассказала, что после вакцинации Нарожная не жаловалась на ухудшение самочувствия. Однако женщина с детства имела проблемы с сердцем.

Я знаю, что у нее была гипертония, повышенное давление. А в детстве она жаловалась на сердце. Очень грустно. После вакцинации нормально себя чувствовала. Даже показывала место на руке, что пятнышка нет. Температура была и все,

– вспомнила Треногина.

Учительница Нарожной также заметила, что умершая была очень доброй, всегда улыбалась и никогда не нарушала собственное слово.

Что известно об Инне Нарожной

Родилась 16 декабря 1977 года в семье офицера.

Училась в Одесской Национальной академии связи имени Александра Попова.

В последние годы работала бухгалтером в 38-м зенитно-ракетном полку ВСУ.

Что известно о смерти Нарожной