В Украине начала действовать зона свободной торговли с Израилем 1 января 2021 года. Президент Украины назвал достигнутые договоренности с Израилем "зеленым светом" для увеличения украинского экспорта.

Об этом рассказал глава наблюдательного совета торгово-промышленной палаты Израиль – Украина Евгений Шульгин. Он отметил, что украинские производители смогут продавать товары непосредственно в Европу.

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Как повлияет сотрудничество на украинцев

По словам Шульгина, свободная зона торговли откроет перспективы для Украины. В частности, израильские товары для украинского потребителя должны подешеветь, Украина открывает свой рынок на 7% сельскохозяйственной продукции и около 70% промышленной продукции из Израиля.

Мы не беремся прогнозировать поведение украинских компаний и не влияем на их ценовую политику,

– объяснил Шульгин.

Израильские технологии

Если говорить не только о товарах в магазинах, то говорится и об израильских технологиях. "Это очень перспективно. Новые технологии могут помочь в модернизации промышленности Украины, построении разумных городов и т.д.", – отметил глава наблюдательного совета.

Обратите внимание. Соглашение о ЗСТ между Израилем и Украиной не будет распространяться на временно оккупированные территории Крыма, Донецкой и Луганской областей.

Влияние на бизнес

В более глобальном и масштабном смысле, в частности, для бизнеса, сотрудничество между Украиной и Израилем должно привлечь внимание инвесторов обеих стран, по словам Евгения Шульгина.

Что такое зона свободной торговли? Это такой тип международной интеграции, при котором между странами-участниками отменяют международные сборы и налоги, определенные количественные ограничения во взаимной торговли.

Он отметил, что в мире есть важная тенденция подписания прямых договоров между странами. По его мнению, такое сотрудничество трудно организовать, но оно является более ценным.

Мы наблюдаем, как мировая экономика становится единственным финансовым, производственным, инвестиционным пространством. Пандемия заставила многих производителей задать вопрос: должны ли их основные мощности производства оставаться в Азии, или стоит их перенести ближе к Европе,

– объяснил Шульгин.

Также по его словам, это дает возможность украинскому производителю вместе с израильскими партнерами создать и продать товары, которые могут попасть в 22 страны мира (страны-члены Евросоюза, Турция, Ближний Восток).

Интересно! Украина экспортировала в Израиль в 2019 году продукции на 620 миллионов долларов, а импортировала израильской продукции – на 206 миллионов.

Товарооборот во время COVID-19

Во время пандемии объемы товарооборота несколько снизились, по соображениям безопасности. Сейчас Израиль, внутри страны, уже ослабляет карантин благодаря действенности вакцинации. Как отметил Шульгин, летать на самолете так же безопасно, как и до пандемии. Он пошутил, что на самом деле безопасность товарооборота зависит больше от погоды, чем от коронавируса.

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Евгений Шульгин заявил, что снижение товарооборота в первую очередь зависит от спроса на рынке. По сравнению с 2019 годом, товарооборот уменьшился на более чем 10%. По его словам, после подписания договора, состоялось заметное увеличение объема оборота товаров.

Мы видим изменения в людях. Меняется пользовательская корзина, теперь туда входит то, что можно отнести к истинным потребностям человека, покупатели отказываются тратить деньги на навязанные рекламой товары,

– объяснил глава торгово-промышленной палаты.

Эксперт считает, что сегодня не увеличится количество объема товарооборота, а он станет более реальным.