Вифлеем – город, в котором уже больше 2 тысячелетий назад появился на свет Иисус Христос. Он никогда не был большим, но как минимум на тысячу лет он старше христианства. Сейчас там самая большая в мире коллекция работ Бэнкси.

В Ветхом завете говорится, что он был столицей еще царя Давида, то есть, Вифлеему никак не меньше 3, а скорее даже 3,5 тысячи лет, а раскопки показывают, что люди в тех краях жили уже 11 тысяч лет назад. То есть, еще в доисторические первобытные времена. Об этом – в видеоблоге "Большой мир" на 24 канале.

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Иудейский город

Во времена Давида и многие века после смерти легендарного царя город был пограничным оплотом оседлой цивилизации, уверовавшей в единого бога и отвергшей языческих божеств. За городской чертой начиналась пустыня, в которой властвовали многобожники-кочевники.

Пустыня опасная, но, вместе с тем, привлекательная для многих обитателей Вифлеема и других иудейских городов.Привлекательная потому, что ее обитатели не были связаны множеством социальных обязательств и жили жизнью, куда более свободной чем горожане.

Да и питались кочевники порою не в пример лучше, чем обитатели цивилизованных земель: они толком не знали земледелия, и их кухня не отличалась многообразием. Зато им нипочем были неурожаи и засухи, ведь их козы и овцы могли питаться даже пожухлой травой. Прикованным к своим каменным домам, к своим полям и садам горожанам об этом и мечтать не приходилось.



Вифлеем / Фото Getty Images

Присоединение к кочевникам

По одной из версий, заповедь, запрещающая верующим варить козленка в молоке его матери появилась как ответ на уход вифлеемцев к кочевникам: на Ближнем Востоке до сих очень популярно древнее блюдо шакрия – мясо козла или барана, сваренное в кефире. Особенно хорошо ныне его готовят именно в арабских деревнях вокруг Вифлеема.



Козел – очень важное животное / Фото Getty Images

Готов поспорить, что 3 тысячи лет назад многие горожане, особенно в неурожайные годы, запросто меняли голодный уют каменных домов на сытую жизнь под открытым небом, стоило им лишь учуять запах шакрии.

Вот тогда-то, возможно, священнослужители и объяснили своей недоедающей пастве, что смешение в одном блюде мясного с молочным – страшный грех. И паства, вероятно, уже не рисковала уходить к кочевникам, боясь прогневать всевышнего.

Храм рождества Христова

Мусульман в Вифлееме уже давно больше, чем христиан, но город по-прежнему остается одним из главных центров паломничества последователей Христа со всего мира.

Сердце города – Храм рождества Христова, построенный над той самой пещерой, в которой, по преданию и появился на свет Спаситель. У храма 2 крыла – в одном ведут службы в соответствии с католическим обрядом, в другом – служат православные священники.



Храм рождества Христова / Фото haberkurulu

Крышу храма круглый год украшает Вифлеемская звезда – символ того самого путеводного светила, которое привело к святому семейству мудрецов-волхвов с дарами.

Звездой отмечено и место рождения Христа в пещере в подвальном помещении храма. Уже много столетий в эту пещеру стекаются паломники со всего мира и, в целом, несмотря на то, что паломники эти относятся к самым разным народам и религиозным течениям, посещение храма обходится без эксцессов.

Но так было не всегда. В 1847 году звезда из пещеры пропала: католики обвинили в краже святыни православных монахов, те обратились за заступничеством к российскому императору, за католиков вступилась Франция. Обмен угрозами и обвинениями из-за Вифлеемской звезды в конце концов стал поводом для начала Крымской войны.



Место рождения Христа / Фото Guide Israel

За свою долгую историю Вифлеем успел побывать:

в составе Ханаанского и Иудейского царств;

входил в состав Римской, Персидской и Османской империй;

был частью созданного крестоносцами Иерусалимского королевства;

государства Трансиордания.

Им управляли войны-чиновники мамелюки, христианские и мусульманские священнослужители и британцы, получившие ближневосточные земли по итогам первой мировой войны. Сейчас городом управляют чиновники Палестинской администрации. Сейчас, как и в ветхозаветные времена, Вифлеем – пограничный город. Вплотную к нему подходит территория Израиля, 2 государственных образования разделяет стена.

Коллекция Бэнкси

Когда-то это был просто зловещий темно-серый забор со сторожевыми вышками. Но несколько лет назад знаменитый художник Бэнкси купил дом, стоящий вплотную к стене и создал в нем отель, рекламирующийся как гостиница с худшим на свете видом.



В стену Бэнкси построил отель на границе Израиля и Палестинской автономии / Фото LETA

В этой гостинице хранится, наверное, самая большая в мире коллекция работ Бэнкси. Сюда действительно можно ехать как в музей. Приложил художник руку и к росписи пограничной стены. Вслед за ним подтянулись и другие творцы – подражатели и последователи Бэнкси со всего мира. Сейчас стена – это настоящий комикс, причем, комикс, постоянно обновляющийся и изменяющийся.



Вид из отеля / Фото LETA

В Вифлееме говорят, что Бэнкси, лица которого никто не видел, частенько появляется в городе. У него там есть несколько знакомых палестинцев, которые помогают ему в реализации новых художественных задумок.

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А он, в свою очередь, поддерживает своих ближневосточных друзей в их акциях. Порой довольно рискованных. Известно, что художник-миллионер, например, пробирается через нелегальные подземные тоннели в Сектор Газа, таща на себе гуманитарную помощь для тамошних жителей.