Пуля повредила легкие: что известно о состоянии раненого украинского воина
Украинского военнослужащего, которого 25 января ранили на Донбассе, прооперировали. Боец в сознании. Его состояние тяжелое, но стабильное.
Об этом рассказал ведущий хирург Северного региона Сергей Шипилов.
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Что рассказал медик
- Воин получил сквозное пулевое ранение через правую половину грудной клетки с повреждением правого легкого.
- Ранение сопровождалось кровотечением и пневмотораксом.
- Передовая медицинская группа оказала бойцу необходимую помощь.
- Когда его состояние стабилизировалось, его транспортировали вертолетом в Военно-медицинский клинический центр северного региона в Харькове, где его прооперировали.
На утро состояние больного стабильно тяжелое, он в сознании, функция правого легкого удовлетворительная, кровотечения нет. Он продолжает лечение, которое направлено на его восстановление и возвращение в строй,
– рассказал военный медик.
Что известно о ранении военного
- Украинский воин был тяжело ранен около полудня 25 января в результате вражеского обстрела недалеко от хутора Вольного, что на Луганщине.
- Украинская сторона уже направила ноту миссии ОБСЕ об очередном нарушении режима тишины.
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