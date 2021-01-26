Украинского военнослужащего, которого 25 января ранили на Донбассе, прооперировали. Боец в сознании. Его состояние тяжелое, но стабильное.

Источник: АрмияInform Об этом рассказал ведущий хирург Северного региона Сергей Шипилов. Кстати Боевики снова атаковали бойцов ВСУ: вражеский снайпер повредил камеру наблюдения Что рассказал медик Воин получил сквозное пулевое ранение через правую половину грудной клетки с повреждением правого легкого.

Ранение сопровождалось кровотечением и пневмотораксом.

Передовая медицинская группа оказала бойцу необходимую помощь.

Когда его состояние стабилизировалось, его транспортировали вертолетом в Военно-медицинский клинический центр северного региона в Харькове, где его прооперировали. На утро состояние больного стабильно тяжелое, он в сознании, функция правого легкого удовлетворительная, кровотечения нет. Он продолжает лечение, которое направлено на его восстановление и возвращение в строй,

– рассказал военный медик. Что известно о ранении военного Украинский воин был тяжело ранен около полудня 25 января в результате вражеского обстрела недалеко от хутора Вольного, что на Луганщине.

Украинская сторона уже направила ноту миссии ОБСЕ об очередном нарушении режима тишины.