Силы Специальных Операций – такое ведомство есть в каждой стране. Но в развитых государствах этот орган делится на подразделения. В отчетах Минобороны США о проведенных операциях где-то за рубежом никогда не фигурирует названия подразделения "Дельта".

Источник: "Спецслужбы" на 24 канале

Оно и неудивительно, ведь этим бойцам присвоили первый, самый высокий уровень секретности. Вы могли нередко видеть его в фильмах или же встречать в видеоиграх. Подробнее об одном из самых засекреченных формирований в мире – в программе.

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Появление нового подразделения

Спецподразделение появилось в Штатах в 1977 году благодаря тогдашнему офицеру ССО – Чарльзу Беквиту. В начале 1970-х он был с командировкой в Британии, где тренировался у лучших – в SAS. Приехав на родину, понял, что соответствующее узкопрофильное ведомство должно появиться и в США.

А свою идею аргументировал тем, что в случае террористической угрозы – США бессильны. Тогда его никто не послушал. Но 1970-е годы стали расцветом терроризма, в частности когда говорилось о захвате самолетов. В то время особо придирчивых проверок не было. Самолет был таким же способом передвижения, как автобус или поезд.

Основные задачи "Дельты"

И когда одна из террористических группировок "Черный сентябрь" активно занялась захватом воздушных судов – в военном командовании США вызвались выслушать Чарльза Беквита снова. На этот раз план согласовали и в 1977 году появилось вновь созданное подразделение. Главные задачи:

борьба с терроризмом;

выполнение спецмиссий на территории потенциального врага.

Всем этим руководило частично ССО, а полное командование переняло на себя Минобороны США.

Подразделения ССА с военной точки зрения нужны для трех задач. Первое – ведение высококлассной разведки. Второе – непосредственные действия. Третье – ведение войны нетрадиционными методами. И все это – исключительно на территории противника,

– рассказал бывший спецназовец Джеймс Линдси.

Боевое крещение бойцов

Долго не думая, новую команду отправили на первое задание. Боевое крещение бойцы "Дельты" прошли в Иране – скорее стали причиной одного из самых громких провалов американских спецслужб. Случилось это в апреле 1980 года операция "Орлиный коготь".

Чарльз Беквит / Фото из Википедии

Из-за отсутствия должных знаний о ведении боя в таких специфических местах, как Иран, бойцов постигла катастрофа. Вертолет и грузовой самолет с топливом разбились:

9 человек умерли;

4 – получили ранения.

Так еще и ко всему команда показала себя гражданскому населению, которое быстро доложило ситуацию иранским военным. Тогда пришлось отступить. Ситуация вокруг обеих стран обострилась. Но именно эту операцию и называют поворотным моментом в истории спецслужбы. Ведь с тех пор стало понятно: таких людей, которые готовы отправляться на сверхсложные задания, надо учить должным образом:

► появились новые тренировочные базы;

► увеличили штат и финансирование.

На следующую операцию бойцы "Дельты" поехали уже как профи.

Отметим! Из-за провала операции "Орлиный коготь" американские граждане, которых и должна была спасти команда, провели в иранском плену 444 дня. Их удалось вернуть на родину исключительно благодаря дипломатическим переговорам. Иран согласился выдать заложников в обмен на помощь со стороны США. Ведь тогда официальный Тегеран находился в затруднительном финансовом положении.

Какие произошли изменения после операции

После адской операции "Орлиный коготь" в структуре "Дельты" произошли системные изменения, которые остались и до сих пор, по крайней мере, если говорить за структуру подразделения. Бойцы "Дельты" имеют несколько веток:

медики , которые передвигаются повсюду вместе со штурмовыми подразделениями;

, которые передвигаются повсюду вместе со штурмовыми подразделениями; так называемая "Группа оперативного обеспечения" – разведчики, которые перед началом ситуации составляют план действий для штурмовых подразделений;

– разведчики, которые перед началом ситуации составляют план действий для штурмовых подразделений; непосредственно штурмовые подразделения ;

; собственная авиационная команда . Однако ее используют исключительно для транспортировки команды. И это несмотря на то, что в арсенале десантников есть самое разнообразное авиационное вооружение;

. Однако ее используют исключительно для транспортировки команды. И это несмотря на то, что в арсенале десантников есть самое разнообразное авиационное вооружение; группа исследователей , которая занимается разработками оружия и различного оборудования;

, которая занимается разработками оружия и различного оборудования; тренировочное крыло, которое ответственное за подготовку новых бойцов.

Подсчитать общее количество команды невозможно, ведь информация о них засекречена. Однако журналисты, опираясь на писателей и исследователей говорят, что "дельтовцев" не более тысячи. Это с учетом того, что в каждом подразделении до 80 человек.

Методика тренировки бойцов

Тренировка бойцов содержит в себе все методики, которые помогают отсеять как можно больше кандидатов. Это позволяет забрать в ряды "Дельты" только самых лучших. Главный акцент – физическая подготовка. Во время отбора на этом этапе отсеиваются 90% курсантов. А из оставшихся 10% лишь половина проходит отбор до конца.

Патрульные машины "Дельты" / Фото Арло Абрахамсона

Тренировка состоит из нескольких этапов: в начале отбора у кандидатов проверяют выносливость. Марш-броски с 20-килограммовыми рюкзаками. Дистанция – почти 70 километров. Ну и соответственно установленное время, за которое надо это расстояние преодолеть. Пройдя дальше, с кандидатами работают психологи и только после этого всего их допускают на курсы.

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Там учат правильно штурмовать здания, взламывать сейфы и разнообразные замки, управлять транспортными средствами и работать с различными видами оружия. В то же время важна не скорость, а креативность. Чем уникальнее к делу подойдет боец и чем меньше потерь понесет его команда – тем больше шансов пройти дальше и, в конце концов, закончить курс, став членом "Дельты".

В Силы Специальных Операций не набирают кого попало с улицы. Мы рекрутируем исключительно тех, кто на службе, или уже закончил службу: солдаты, офицеры и тому подобное,

– отметил генерал ССО Ричард Поттер.

Операция "Необходимая свирепость"

В октябре 1983 года бойцы "Дельты" вновь получили шанс проявить себя, но уже с новыми силами и с новыми подходами к ведению боя. В 1983 году США вторглись в Гренаду. Роль "Дельтовцев" в этой истории – операция "Необходимая свирепость". Спецотряд отправили на штурм тюрьмы, в которых содержали заключенных.

Была проблема: тюрьма стояла на вершине горы, со всех сторон окруженная джунглями, а единственная дорога, позволявшая совершить маневры – полностью перекрыта армией Гренады. Команда спланировала десантироваться прямо над тюрьмой, но помешали плохие погодные условия.

Уже обученные уроками "Орлиного когтя" они не стали рисковать, а выбрали другой метод – кружили вокруг тюрьмы, отвлекая внимание гренадцев. А тем временем спецназ зашел той единственной дорогой. Операцию, хоть и с потерями вертолетов, удалось завершить успешно.

Особое внимание – снайперам

Особое внимание в дельте уделяется снайперам. Во время тренировок их обучают выбираться из любых ситуаций:

максимально анализировать;

продумывать любые сценарии.

В то же время самая главная задача у них всего одна – убить цель. После серии терактов с захватом самолетов, на тренировочных базах "Дельты" появились макеты воздушных судов различных моделей. Там бойцы отрабатывают различные методы освобождения заложников.

► Роль штурмовой группы – исключить шансы злоумышленников на убийство гражданских.

► Роль снайпера – одним выстрелом ликвидировать цель.

Несмотря на то, что бои в городах и отработка сценариев со штурмом различных зданий и транспорта – это главный акцент тренировок, "дельтовцев" учат и разным методикам боя на разных местностях и в разных погодных условиях.

Перед тем, как выйти на задание, они уже имеют несколько путей отхода, штурма, вывода людей и экстренный план действий. У снайпера в таких случаях план всегда один – следить за тем, чтобы бойцам из его подразделения ничего не угрожало.

Главная задача снайпера – выстрелить всего один раз, ликвидировав цель. Мы учим наших ребят делать все максимально осторожно. Если снайпер выстрелит больше, чем один раз – он разоблачит себя. Поэтому это очень напряженное искусство,

– рассказал специалист по оружию Минтон Лексус.

Баталии в Персидском заливе

Масштабные танковые баталии и воздушные бои в Персидском заливе в начале 1990-х годов тоже не прошли без участия "Дельты". Несмотря на то, что главные задачи выполняли члены регулярной армии США, спецназовцы сыграли основную роль в начале и в конце битвы.

Перед тем, как начать наступление, в ход пустили "дельтовских" разведчиков на оценку ситуации и анализ мощностей противника. Завершающий этап их работы заключался в поиске мобильных пусковых установок, назывался СКАД. Бойцы "Дельты" выискивали их по всей территории страны. Ведь "прохусейновские" войска обстреливали ими гражданское население и позиции американских военных.

Спецподразделение "Дельта" и специальная лодочная служба / Фото CBS

Несмотря на это, об участии "Дельты" в операции "Буря и сабля пустыни" журналисты говорят мало. А в самом подразделении эту информацию никоим образом не комментируют. Они просто игнорируют любые сообщения об участии своих бойцов в любых операциях.

Секретность подразделения

Если говорить о SEAL, то сегодня о них известно почти все. Они с легкостью светят методы своего навыка и тренировки, рассказывают, в каких именно операциях участвовали и тому подобное. А вот в случае с "Дельтой" – правительство и Минобороны США стараются максимально удержать в секрете любую появляющуюся информацию о работе подразделения.

Пресс-центр никогда не подтверждает информации о своих бойцах, но и не берется опровергать. Поэтому данные о них постоянно в подвешенном состоянии. Ведь никто не знает реальных мощностей подразделения, кроме самих же членов подразделения.

Похожими тактиками пользовались бойцы румынской коммунистической агентуры "Секуритате". Информация о них выплыла на поверхность только после того, как ведомство расформировали. Но в этом и заключается успех американских спецслужб – они никогда не разглашают данных о себе и очень любят "раздувать" свои мощности.

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С одной стороны, такая тактика оправдана, а с другой – с таким подходом права на ошибку нет. Ведь один ложный шаг и вражеские агенты или даже те же журналисты быстро поймут реальное положение дел в ведомстве.

Операция "Готический змей"

В 1993 году в Сомали произошла бойня, которая аналогично "Орлиному когтю" внесла свои коррективы в работу спецагентов "Дельты". Могадишо – сомалийский город, в котором скрывался полевой командир Фарах Айдид. В то время – самая желанная цель для миротворческих сил ООН и США. Именно из-за него бойцы "Дельты" и начали операцию "Готический змей".

Фарах Айдид / Фото из Википедии

Ее цель – захватить боевиков из окружения Айдида и доставить их в заранее определенную точку назначения. Но добраться до них было не так уж и просто. "Дельтовцы" решили десантироваться с Блэкхоуков, но не ожидали, что их накроет градом из гранатометов. 2 вертолета сразу упали, пилоты остались окружены металлоломом, а со всех сторон подходили сомалийские боевики.

Это лишь крупинка в огромном театре боевых действий. Таких случаев сотни во всем мире. Но конкретно этот – полностью изменил методы и подходы к перевозке военных на воздушных судах. Все начали делать гораздо осторожнее,

– отметил спецназовец.

Кто такой Гэри Гордон

Гэри Гордон – снайпер подразделения "Дельты", участвовавшего в битве за Могадишо. После падения вертолетов, он вместе с двумя коллегами-снайперами бросился прикрывать пилотов. Ведь без помощи шансов выжить у них не было.

Они высадились у сбитого вертолета и организовали круговую оборону. Сверху их прикрывал пулеметчик. И их совсем не испугал тот факт, что их было всего четверо против нескольких сотен сомалийских бойцов. Очевидно, что удержать оборону и отбиваться долго они не могли. Пока к ним отправилась помощь, снайперов и пилотов полностью взяли в кольцо и расстреляли.

Гэри Гордон / Фото US Army

Выжить удалось лишь одному. Их поступок до сих пор считается одним из самых героических. Именно таким образом воспитывают и тренируют всех бойцов подразделения "Дельты". Они всегда готовы отдать жизнь за своих собратьев, без капли сомнения.

Кстати! Гэри Гордона в 1994 году посмертно наградили Медалью Почета. Это была первая такая награда со времен войны во Вьетнаме. Впоследствии в честь Гордона назвали транспортное судно ВМС США.

Бойцы "Дельты" подстраиваются к любым условиям. Их так натренировали, чтобы выполнить задание при любых обстоятельствах, одновременно – с минимальными потерями среди своих бойцов.

Спецназовцы всегда должны держать себя в форме и 24 на 7 соответствовать требованиям своего подразделения. Именно поэтому их навыки постоянно проверяют и совершенствуют инструкторы. Более того, чтобы быть максимально подготовленными к любым задачам, на базах бойцов всегда работают спецы из ФБР, ЦРУ и других спецслужб США.

Ликвидировали лидера ИГИЛ

В 2019 году "дельтовцам" удалось ликвидировать лидера ИГИЛ – Абу Бакр аль-Багдади. В рейде на Барыш – место, где скрывался террорист – приняли участие бронетехника, боевые вертолеты, но как оказалось, основную роль сыграла "Дельта".

Абу Бакр аль-Багдади / Фото US Army

Точнее их 4-лапий сослуживец – бельгийская овчарка по имени Конан. Он загнал Багдади в тупик и когда бежать уже было некуда – Багдади подорвал себя. Пес не пострадал, а "дельтовцы" положили еще одну успешную операцию в копилку выполненных миссий.

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Некоторые исследователи считают, что именно снайпер "Дельты" убил колумбийского барона Эскобара всего лишь одним выстрелом. Но правда ли это? Подразделение "Дельта" до сих пор остается настолько тайным и окутанным мифами, что сказать, где правда, а где выдумки – пока невозможно.