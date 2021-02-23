Только один из трех под стражей: что известно о пребывании фигурантов дела "Приватбанка"
Трем бывшим топ-менеджерам "Приватбанка" объявили о подозрении за растрату почти 137 миллионов гривен. Однако лишь один из них – Владимир Яценко находится под стражей. Остальные – за границей.
Источник:24 канал
Об этом сообщил руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Скоморох.
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Удалось задержать только Владимира Яценко
Сообщили о подозрении трем фигурантам в деле "Приватбанка" – бывшему главе правления, первому из заместителей и председателю одного из структурных подразделений. Удалось задержать одного, остальные уже за границей,
– рассказал Скоморох.
Поймали на попытке бегства Владимира Яценко – бывшего первого заместителя правления "Приватбанка". Его сняли с самолета в "Борисполе". На частном самолете фигурант дела пытался сбежать в Вену.
Яценко находится в изоляторе временно содержания
Яценко сейчас находится в изоляторе временного содержания. Ему вручено и объявлено уведомление о подозрении.
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НАБУ надеется, что удастся провести экстрадицию
Остальные подозреваемые – экс-глава правления Александр Дубилет и бывшая руководительница одного из банковских подразделений Елена Бычихина находятся за границей. По информации НАБУ, один из них уехал уже несколько месяцев назад, другой – всего неделю назад. В Бюро надеются, что бывших чиновников финучреждения удастся экстрадировать.
Что известно о деле "Приватбанка"
Источник: Офис генпрокурора
- Перед тем, как "Приватбанк" признали неплатежеспособным, подозреваемые подготовили план растраты денежных средств.
- Он заключался в том, чтобы начислить и выплатить дополнительное вознаграждение – индексированную комиссию в связи с ростом курса гривны к доллару США в пользу связанного с банком юридического лица.
- При этом выплата такой награды договорами не предусматривалась.
- Для этого подозреваемые сфальсифицировали документы.
- Сумма растраты составила 136,89 миллиона гривен.
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