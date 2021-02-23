Трем бывшим топ-менеджерам "Приватбанка" объявили о подозрении за растрату почти 137 миллионов гривен. Однако лишь один из них – Владимир Яценко находится под стражей. Остальные – за границей.

Об этом сообщил руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Скоморох.

К теме Дубилету объявили подозрение по делу "Приватбанка": что о нем известно

Удалось задержать только Владимира Яценко

Сообщили о подозрении трем фигурантам в деле "Приватбанка" – бывшему главе правления, первому из заместителей и председателю одного из структурных подразделений. Удалось задержать одного, остальные уже за границей,

– рассказал Скоморох.

Поймали на попытке бегства Владимира Яценко – бывшего первого заместителя правления "Приватбанка". Его сняли с самолета в "Борисполе". На частном самолете фигурант дела пытался сбежать в Вену.

Яценко находится в изоляторе временно содержания

Яценко сейчас находится в изоляторе временного содержания. Ему вручено и объявлено уведомление о подозрении.

Больше Хотел сбежать из страны: НАБУ посадило самолет с фигурантом дела "Привата" Владимиром Яценко

НАБУ надеется, что удастся провести экстрадицию

Остальные подозреваемые – экс-глава правления Александр Дубилет и бывшая руководительница одного из банковских подразделений Елена Бычихина находятся за границей. По информации НАБУ, один из них уехал уже несколько месяцев назад, другой – всего неделю назад. В Бюро надеются, что бывших чиновников финучреждения удастся экстрадировать.

Что известно о деле "Приватбанка"

Источник: Офис генпрокурора