Предатели и беглецы: что известно о людях, оказавшихся под санкциями СНБО
Совет нацбезопасности и обороны 26 февраля наложил санкции на 10 человек, которых обвиняют в измене Украине. Так, в санкционном списке оказались силовики, которые во времена российской агрессии перешли на сторону оккупантов.
Источник:24 канал
Что известно о людях, которые попали под санкции – читайте в материале.
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Кто оказался в санкционном списке
- Денис Березовский. Бывший командующий Военно-морских сил Украины известен тем, что первым предал присяге на верность украинскому народу. 2 марта 2014 года, находясь в Крыму, Березовский отказался выполнять приказы и распоряжения властей Украины. Более того, он приказал военнослужащим сдать оружие.
- Станислав Шапортов. Бывший заместитель начальника Управления Государственной охраны Украины перешел на сторону оккупантов и стал заместителем председателя "администрации" Ялты в оккупированном Крыму. На полуострове он занимается вопросами противодействия терроризму и обеспечения антитеррористической защищенности населения.
- Виталий Захарченко. Еще один чиновник времен Януковича. Ранее Захарченко был главой МВД. Именно он 20 февраля 2014 года отдал приказ о применении огнестрельного оружия против мирных активистов Революции Достоинства. Впоследствии, как и Якименко, бежал в Россию.
- Александр Якименко. В прошлом был генерал-майором и председателем Службы безопасности Украины во времена президентства Виктора Януковича. После Революции Достоинства бежал в Россию.
Александр Якименко – экс-глава СБУ / Фото "Слово и Дело"
- Юрий Катовский. Также перешел на сторону оккупантов во время российской агрессии в Крыму и стал президентом так называемой крымской ассоциации ветеранов подразделений антитеррора "Альфа".
- Сергей Елисеев. Был первым заместителем командующего Военно-морских сил Украины. Отказался прибыть в указанные пункты сбора на материковой Украине и перешел на сторону оккупантов.
- Сергей Нянчур. В марте 2014 года он поступил на службу в так называемую военную прокуратуру Черноморского флота России. В то же время в Украине он был генерал-майором юстиции. Нянчур действовал в интересах страны-агрессора.
- Владимир Товский – экс-генерал-майор.
- Валентин Ханжа – бывший генерал-майор.
- Дмитрий Шакур – в прошлом контр-адмирал.
Известно, что этих 10 человек лишили всех государственных наград и званий. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, санкции будут предусматривать 13 пунктов, которые вскоре обнародуют на сайте СНБО.
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Санкции СНБО: ключевые события
- 2 февраля СНБО ввел персональные санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака на 5 лет. Санкции также распространили и на региональные вещатели под брендом телеканалов NewsOne, ZIK и 112.
- Под санкциями оказались и авиакомпании, которые летают в аэропорты России и на оккупированные украинские территории. Произошло это по инициативе Службы безопасности Украины.
- 19 февраля в санкционный список Украины попали нардеп от "Оппозиционного платформы – За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко. В тот же день СНБО наложил санкции против 19 юридических и 8 физических лиц.
- Также Совет нацбезопасности Украины поручил вернуть в государственную собственность часть трубопровода Самара – Западное направление. В 2017 году его присвоило окружение Виктора Медведчука.
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