Королевская гвардия в Британии нередко становится объектом буллинга, особенно среди туристов. На самом же деле – это всесторонне натренированные воины, круглосуточно стоящие на защите королевы и ее семьи.

Это одно из самых элитных формирований в Вооруженных силах Британии. А еще – одно из самых старых и наиболее опытных. Больше о королевской гвардии и что произойдет, если уж слишком надоесть королевскому гвардейцу – читайте далее.

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Что известно о гвардии королевы

Королевская гвардия – так называют пехотные и кавалерийские подразделения, охраняющие королеву и ее семью. Они несут службу везде, где находится их королева (кроме ее частных владений) и занимаются исключительно ее обороной.

Их история и традиции существуют уже более 3 веков. Сами члены подразделения в разных поколениях участвовали практически в каждом конфликте в разных уголках планеты. Правда, сегодня их роль больше церемониальная.

Однако традиции зародились более 300 лет назад и тогда роль гвардейцев была и впрямь важной. Они защищали своих правителей на поле боя. Поэтому в их ряды набирали только лучших кандидатов.



Королевская гвардия / Фото Нearstapps

Британская гвардейская дивизия состоит из 2-х конных и 5 пехотных полков. Все они входят в состав армии. И вместе с другими военными выполняют разные задачи – в том числе и командировки в горячие точки. Правда, форму меняют.

Каждый гвардеец – это уникальная боевая единица, которую воспитали и заточили под выполнение специфических задач.

Дисциплина – это то, что нужно эффективным боевым силам. Их должны тренировать и обучать так, чтобы любой приказ они выполняли безотказно. Именно поэтому, в ряды Королевской гвардии попасть очень и очень непросто.

Как попасть в гвардию королевы

Прежде чем получить разрешение на тренировочный курс, нужно иметь за плечами командировку в горячие точки.

Кроме того, не помешает и хорошее рекомендательное письмо от командования подразделения, в котором служил кандидат.

Впоследствии желающих присоединиться к охране королевы ждет множество тестов у психологов, различные проверки.

Только тогда – тренировочный курс. Он длится не менее полугода.

Остальные необходимые для службы знания гвардейцы получают уже непосредственно в составе Королевской гвардии.

Чтобы стать одним из них надо подписывать контракт. И люди, которые сознательно на это идут, поверьте, имеют стальные нервы. Ведь за каждое нарушение, даже мелкое, их ждут гигантские штрафы. Именно поэтому, гвардейцы не смеются, не двигаются, не ходят в туалет.



Пример для современной армии Соединенного Королевства / Скриншот с видео

Одежда королевского гвардейца

Наряд королевского гвардейца индивидуален. Его специально шьют под каждого военнослужащего. Один такой комплект стоит от 2 тысяч фунтов стерлингов. И это зависит от рода войск, звания и даже места, возле которого караулит военнослужащий.

В общем, существует 27 вариантов формы. Отличить их непрофессионалу – невозможно. Ведь разница может быть в пуговицах или небольших нашивках. Тем не менее их наряды (кроме камуфлированного) довольно неудобны. Накидки настолько теплые и паркие, что нередко в жару гвардейцы теряют сознание.



У каждого гвардейца особенная форма / Фото Shutterstock

Часы, проведенные на палящем солнце, превращают полировочный гель на их обуви в клейкое вещество – он просто плавится. Поэтому, после каждой смены караула, гвардейцам нужно снова приводить сапоги в порядок.

Шапки – отдельная история

Впервые именно такой наряд начали носить еще в XVIII веке. С тех пор и по сей день мало что изменилось. В высоту этот головной убор почти 46 сантиметров, а его вес – от 2 до 4 килограммов.

Ремень шапки – всегда под носом, а не на шее или подбородке. Все из-за того, что когда-то во время боев случались инциденты, когда у солдат Королевской гвардии от ударов или толчков повреждалась и даже ломалась шея.

Делают ее из медвежьей кожи. Она очень паркая, а когда идет дождь, то головной убор быстро впитывает в себя воду и становится в разы тяжелее.



Bearskins / Скриншот из видео

Где можно встретить гвардию

Королевскую гвардию можно встретить лишь в нескольких местах Британии – в королевских резиденциях:

это Букингемский дворец;

дом Кларенса;

дворец Святого Джеймса;

Лондонский Тауэр;

Виндзорский замок.

Специальные отряды есть также в Эдинбурге. Пока одна часть военных незыблемо стоит, другая – патрулирует территорию королевских владений.

Еще 60 лет назад часовые Букингемского дворца стояли перед ограждением – они не допускали туристов ко входу. Однако, уже сегодня на стражей королевы можно посмотреть исключительно с расстояния.

А вот Королевской гвардии, несущей службу не в Букингемском дворце, – повезло меньше. Их до сих пор донимают посетители. Фотографируются, пытаются рассмешить и так далее.

Почему гвардейцы не реагируют на приставания туристов

Дисциплина. Их тренируют абстрагироваться во время караула. Королевский гвардеец должен оставаться безэмоциональным. Время его смены на посту – 2 часа.

10 минут он стоит неподвижно, затем делает несколько шагов влево, вправо и снова возвращается на свое место. При этом, запрещено улыбаться, говорить, делать лишние движения, кроме как марша и перекладывания винтовки. Нельзя даже выйти в туалет.

За любые нарушения гвардейца ждет штраф или же увольнение со службы. Но неугомонные туристы не оставляют надежд выжать из стражей хоть какие-то эмоции.



Смены гвардейцев очень сложные / Фото Shuttertock

Существует 3 смены караула

Обычная – это когда одного часового на посту заменяет другой. А есть церемония – смены в Букингемском дворце. Она проходит ежедневно в летние месяцы и через день в зимние.

Участие в ней принимает оркестр. Он играет не только официальную музыку или мелодии. Сегодня можно нередко услышать различные развлекательные темы: мелодии из "Игры престолов", The Beatles и так далее.

Особенные церемонии

А есть еще одна – самая знаменитая церемония. Участие в ней принимают и конные и пешие гвардейцы. Она происходит раз в год в середине июня. Именно в этот день празднуют день рождения британского монарха.

Но неважно так ли это на самом деле – это такая традиция. Ежегодно именно на эту церемонию приезжают посмотреть более 20 миллионов туристов. Все действо длится несколько часов и считается одним из самых масштабных и грандиозных в стране.

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Протокол действий каждого гвардейца

У каждого гвардейца есть протокол действий. Если он молчит – это не значит, что он не может задействовать оружие.

Стоит лишь прикоснуться и раздастся первое предупреждение – "Отойти от Королевского часового!". Второе предупреждение аналогичное. Третий раз, гвардеец направляет на нарушителя винтовку. Четвертый – делает предупреждение. Пятый может быть фатальным.

У гвардейца есть выбор: либо задержать человека, либо выстрелить (при условии, что нарушитель представляет угрозу). В современной истории еще не сообщалось о смерти от рук гвардейцев, но задержания уже были и не раз.

А еще, когда гвардейцы движутся колонной, они никогда не меняют траекторию. Зато заранее предупреждают: "Дорогу Королевской гвардии!". Если вы не успеете отойти, вас просто затопчут.

Смотрите видео: что произошло, когда мужчина не успел отойти на пути гвардии

Как стать гвардейцем

Стать гвардейцем очень непросто. Туда не берут простых солдат. К примеру: кроме патрулирования резиденций королевы, часовых отправляют в различные командировки.

Так, гвардейцы участвовали в битве за Суэцкий канал, в операции по ликвидации Саддама Хусейна, воевали в Персидском заливе, Афганистане, Ираке. Многие так и не вернулись.

Церемонии – это далеко не самое сложное, что есть в их службе. Если во время патрулирований им угрожают только туристы, которые могут стать причиной штрафов, то на Ближнем Востоке поймать можно не штраф в 750 фунтов, а пулю. Каждый гвардеец – это уникальный солдат и изящный инструмент в умелых руках командира.

Вместе с тем кризисных ситуаций и какой-то угрозы жизни королевы еще не случалось. По крайней мере, по состоянию на сейчас.

Интересно. Единственный раз, когда гвардейцы действительно прокололись – 1982-й год. Тогда неизвестный мужчина, пробрался в спальню королевы. К счастью, ее удалось оттуда эвакуировать. Головы полетели с плеч – часовых, которые это допустили, уволили со службы.

На их военной карьере после такого можно ставить крест. Однако с тех пор серьезных прецедентов не было. Да и похоже уже не будет, ведь современные методы охраны вряд ли пропустят злоумышленника.



Королевская гвардия – это последняя линия обороны королевской семьи Британии / Скриншот с видео

Как бы там ни было, а Королевская гвардия – это не просто формирование. Это сочетание дисциплины, традиций и образец для различных подразделений британской армии. Они будут существовать столько, сколько будет существовать монархия в стране.

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Ценой собственной жизни эти люди готовы защитить любого члена королевской семьи. К счастью, сегодня – еще ни одному не пришлось погибнуть за свою королеву.



Гвардия и королева / Фото toithichdoc.blogspot.com