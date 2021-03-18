Не смеются, не двигаются, не ходят в туалет: что известно о королевской гвардии
Королевская гвардия в Британии нередко становится объектом буллинга, особенно среди туристов. На самом же деле – это всесторонне натренированные воины, круглосуточно стоящие на защите королевы и ее семьи.
Источник:"Спецслужбы" на 24 канале
Это одно из самых элитных формирований в Вооруженных силах Британии. А еще – одно из самых старых и наиболее опытных. Больше о королевской гвардии и что произойдет, если уж слишком надоесть королевскому гвардейцу – читайте далее.
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Что известно о гвардии королевы
Королевская гвардия – так называют пехотные и кавалерийские подразделения, охраняющие королеву и ее семью. Они несут службу везде, где находится их королева (кроме ее частных владений) и занимаются исключительно ее обороной.
Их история и традиции существуют уже более 3 веков. Сами члены подразделения в разных поколениях участвовали практически в каждом конфликте в разных уголках планеты. Правда, сегодня их роль больше церемониальная.
Однако традиции зародились более 300 лет назад и тогда роль гвардейцев была и впрямь важной. Они защищали своих правителей на поле боя. Поэтому в их ряды набирали только лучших кандидатов.
Королевская гвардия / Фото Нearstapps
Британская гвардейская дивизия состоит из 2-х конных и 5 пехотных полков. Все они входят в состав армии. И вместе с другими военными выполняют разные задачи – в том числе и командировки в горячие точки. Правда, форму меняют.
Каждый гвардеец – это уникальная боевая единица, которую воспитали и заточили под выполнение специфических задач.
Дисциплина – это то, что нужно эффективным боевым силам. Их должны тренировать и обучать так, чтобы любой приказ они выполняли безотказно. Именно поэтому, в ряды Королевской гвардии попасть очень и очень непросто.
Как попасть в гвардию королевы
- Прежде чем получить разрешение на тренировочный курс, нужно иметь за плечами командировку в горячие точки.
- Кроме того, не помешает и хорошее рекомендательное письмо от командования подразделения, в котором служил кандидат.
- Впоследствии желающих присоединиться к охране королевы ждет множество тестов у психологов, различные проверки.
- Только тогда – тренировочный курс. Он длится не менее полугода.
- Остальные необходимые для службы знания гвардейцы получают уже непосредственно в составе Королевской гвардии.
Чтобы стать одним из них надо подписывать контракт. И люди, которые сознательно на это идут, поверьте, имеют стальные нервы. Ведь за каждое нарушение, даже мелкое, их ждут гигантские штрафы. Именно поэтому, гвардейцы не смеются, не двигаются, не ходят в туалет.
Пример для современной армии Соединенного Королевства / Скриншот с видео
Одежда королевского гвардейца
Наряд королевского гвардейца индивидуален. Его специально шьют под каждого военнослужащего. Один такой комплект стоит от 2 тысяч фунтов стерлингов. И это зависит от рода войск, звания и даже места, возле которого караулит военнослужащий.
В общем, существует 27 вариантов формы. Отличить их непрофессионалу – невозможно. Ведь разница может быть в пуговицах или небольших нашивках. Тем не менее их наряды (кроме камуфлированного) довольно неудобны. Накидки настолько теплые и паркие, что нередко в жару гвардейцы теряют сознание.
У каждого гвардейца особенная форма / Фото Shutterstock
Часы, проведенные на палящем солнце, превращают полировочный гель на их обуви в клейкое вещество – он просто плавится. Поэтому, после каждой смены караула, гвардейцам нужно снова приводить сапоги в порядок.
Шапки – отдельная история
Впервые именно такой наряд начали носить еще в XVIII веке. С тех пор и по сей день мало что изменилось. В высоту этот головной убор почти 46 сантиметров, а его вес – от 2 до 4 килограммов.
Ремень шапки – всегда под носом, а не на шее или подбородке. Все из-за того, что когда-то во время боев случались инциденты, когда у солдат Королевской гвардии от ударов или толчков повреждалась и даже ломалась шея.
Делают ее из медвежьей кожи. Она очень паркая, а когда идет дождь, то головной убор быстро впитывает в себя воду и становится в разы тяжелее.
Bearskins / Скриншот из видео
Где можно встретить гвардию
Королевскую гвардию можно встретить лишь в нескольких местах Британии – в королевских резиденциях:
- это Букингемский дворец;
- дом Кларенса;
- дворец Святого Джеймса;
- Лондонский Тауэр;
- Виндзорский замок.
Специальные отряды есть также в Эдинбурге. Пока одна часть военных незыблемо стоит, другая – патрулирует территорию королевских владений.
Еще 60 лет назад часовые Букингемского дворца стояли перед ограждением – они не допускали туристов ко входу. Однако, уже сегодня на стражей королевы можно посмотреть исключительно с расстояния.
А вот Королевской гвардии, несущей службу не в Букингемском дворце, – повезло меньше. Их до сих пор донимают посетители. Фотографируются, пытаются рассмешить и так далее.
Почему гвардейцы не реагируют на приставания туристов
Дисциплина. Их тренируют абстрагироваться во время караула. Королевский гвардеец должен оставаться безэмоциональным. Время его смены на посту – 2 часа.
10 минут он стоит неподвижно, затем делает несколько шагов влево, вправо и снова возвращается на свое место. При этом, запрещено улыбаться, говорить, делать лишние движения, кроме как марша и перекладывания винтовки. Нельзя даже выйти в туалет.
За любые нарушения гвардейца ждет штраф или же увольнение со службы. Но неугомонные туристы не оставляют надежд выжать из стражей хоть какие-то эмоции.
Смены гвардейцев очень сложные / Фото Shuttertock
Существует 3 смены караула
Обычная – это когда одного часового на посту заменяет другой. А есть церемония – смены в Букингемском дворце. Она проходит ежедневно в летние месяцы и через день в зимние.
Участие в ней принимает оркестр. Он играет не только официальную музыку или мелодии. Сегодня можно нередко услышать различные развлекательные темы: мелодии из "Игры престолов", The Beatles и так далее.
Особенные церемонии
А есть еще одна – самая знаменитая церемония. Участие в ней принимают и конные и пешие гвардейцы. Она происходит раз в год в середине июня. Именно в этот день празднуют день рождения британского монарха.
Но неважно так ли это на самом деле – это такая традиция. Ежегодно именно на эту церемонию приезжают посмотреть более 20 миллионов туристов. Все действо длится несколько часов и считается одним из самых масштабных и грандиозных в стране.
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Протокол действий каждого гвардейца
У каждого гвардейца есть протокол действий. Если он молчит – это не значит, что он не может задействовать оружие.
- Стоит лишь прикоснуться и раздастся первое предупреждение – "Отойти от Королевского часового!".
- Второе предупреждение аналогичное.
- Третий раз, гвардеец направляет на нарушителя винтовку.
- Четвертый – делает предупреждение.
- Пятый может быть фатальным.
У гвардейца есть выбор: либо задержать человека, либо выстрелить (при условии, что нарушитель представляет угрозу). В современной истории еще не сообщалось о смерти от рук гвардейцев, но задержания уже были и не раз.
А еще, когда гвардейцы движутся колонной, они никогда не меняют траекторию. Зато заранее предупреждают: "Дорогу Королевской гвардии!". Если вы не успеете отойти, вас просто затопчут.
Смотрите видео: что произошло, когда мужчина не успел отойти на пути гвардии
Как стать гвардейцем
Стать гвардейцем очень непросто. Туда не берут простых солдат. К примеру: кроме патрулирования резиденций королевы, часовых отправляют в различные командировки.
Так, гвардейцы участвовали в битве за Суэцкий канал, в операции по ликвидации Саддама Хусейна, воевали в Персидском заливе, Афганистане, Ираке. Многие так и не вернулись.
Церемонии – это далеко не самое сложное, что есть в их службе. Если во время патрулирований им угрожают только туристы, которые могут стать причиной штрафов, то на Ближнем Востоке поймать можно не штраф в 750 фунтов, а пулю. Каждый гвардеец – это уникальный солдат и изящный инструмент в умелых руках командира.
Вместе с тем кризисных ситуаций и какой-то угрозы жизни королевы еще не случалось. По крайней мере, по состоянию на сейчас.
На их военной карьере после такого можно ставить крест. Однако с тех пор серьезных прецедентов не было. Да и похоже уже не будет, ведь современные методы охраны вряд ли пропустят злоумышленника.
Королевская гвардия – это последняя линия обороны королевской семьи Британии / Скриншот с видео
Как бы там ни было, а Королевская гвардия – это не просто формирование. Это сочетание дисциплины, традиций и образец для различных подразделений британской армии. Они будут существовать столько, сколько будет существовать монархия в стране.
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Ценой собственной жизни эти люди готовы защитить любого члена королевской семьи. К счастью, сегодня – еще ни одному не пришлось погибнуть за свою королеву.
Гвардия и королева / Фото toithichdoc.blogspot.com
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