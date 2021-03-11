СНБО во время своего заседания 11 марта поручила СБУ расследовать обстоятельства ратификации скандальных Харьковских соглашений. Следовательно, против 286 депутатов, которые ратифицировали документ в 2010 году, могут открыть дела о госизмене.

Что известно о 236 депутатах и чем они сейчас занимаются – читайте в материале 24 канала.

Важно СНБО провела очередное заседание: какие решения приняли

Харьковские соглашения: что стоит знать

В апреле 2010 года 236 народных депутатов от парламентского большинства проголосовали за закон, который позволил Черноморскому флоту России находиться в Севастополе до 2042 года.

21 апреля президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев договорились о продлении срока аренды на 25 лет в обмен на 30% скидку в цене российского газа для Украины в течение 10 лет.

в цене российского газа для Украины в течение 10 лет. Украинское общество отреагировало на подписание Харьковских соглашений крайне негативно. Эксперты отмечали, что закон противоречит Конституции и законам Украины.

Интересно, что тогдашний председатель Верховной Рады Владимир Литвин объявлял о ратификации Харьковских соглашений под прикрытием зонтиков. Все потому, что Литвина забрасывали яйцами.

Еще в 2014 году из-за подписания Харьковских соглашений Генпрокуратура открыла уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины относительно экс-президента Украины Виктора Януковича.

Кто голосовал за подписание Харьковских соглашений

Среди наиболее известных сторонников Харьковских соглашений были:

олигарх Ринат Ахметов;

депутат от "Партии регионов", соратник Игоря Коломойского Игорь Палица;

политик, который оказался под санкциями США за вмешательство в выборы, Андрей Деркач;

бывший глава МИД Украины Леонид Кожара;

действующий заместитель председателя Конституционного суда Сергей Головатый;

действующий председатель Одесской ОГА и член команды Владимира Зеленского Сергей Гриневецкий;

олигарх Василий Хмельницкий;

ректор НАУ Максим Луцкий;

член совета НБУ Василий Горбаль;

действующая нардепка ОПЗЖ Юлия Левочкина (Новикова)

бизнесмен, политик и экс-нардеп Вадим Столар;

экс-министр экологии и природных ресурсов Николай Злочевский;

бизнесмен и экс-нардеп "Партии регионов" Юрий Иванющенко;

нардеп, который на местных выборах возглавлял список "Слуги народа" в Днепропетровский облсовет, Святослав Олейник;

советник генпрокурора Ирины Венедиктовой Святослав Пискун.

Всего за подписание соглашений проголосовали 236 депутатов. Поименный список нардепов – смотрите по ссылке.

Какие партии голосовали за скандальные сделки

160 депутатов от "Партии регионов";

27 депутатов от "Коммунистической партии Украины";

20 депутатов от фракции "Блока Литвина";

9 депутатов от фракции "Блока Юлии Тимошенко";

7 депутатов от фракции "Наша Украина – Народная самооборона";

13 внефракционных депутатов.

Заметим, что секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что именно ратификация Харьковских соглашений привела к тому, что Россия оккупировала Крым, а на территории Луганской и Донецкой области идет война.

Добавим, что для фигурантов потенциальной дела о госизмене статья предусматривает наказание от 12 до 15 лет лишения свободы и еще и с конфискацией имущества.