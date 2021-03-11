Ахметов, Палица и Литвин: что известно о 236 депутатах, которых могут обвинить в госизмене
СНБО во время своего заседания 11 марта поручила СБУ расследовать обстоятельства ратификации скандальных Харьковских соглашений. Следовательно, против 286 депутатов, которые ратифицировали документ в 2010 году, могут открыть дела о госизмене.
Источник:24 канал
Что известно о 236 депутатах и чем они сейчас занимаются – читайте в материале 24 канала.
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Харьковские соглашения: что стоит знать
- В апреле 2010 года 236 народных депутатов от парламентского большинства проголосовали за закон, который позволил Черноморскому флоту России находиться в Севастополе до 2042 года.
- 21 апреля президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев договорились о продлении срока аренды на 25 лет в обмен на 30% скидку в цене российского газа для Украины в течение 10 лет.
- Украинское общество отреагировало на подписание Харьковских соглашений крайне негативно. Эксперты отмечали, что закон противоречит Конституции и законам Украины.
Интересно, что тогдашний председатель Верховной Рады Владимир Литвин объявлял о ратификации Харьковских соглашений под прикрытием зонтиков. Все потому, что Литвина забрасывали яйцами.
Еще в 2014 году из-за подписания Харьковских соглашений Генпрокуратура открыла уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины относительно экс-президента Украины Виктора Януковича.
Кто голосовал за подписание Харьковских соглашений
Среди наиболее известных сторонников Харьковских соглашений были:
- олигарх Ринат Ахметов;
- депутат от "Партии регионов", соратник Игоря Коломойского Игорь Палица;
- политик, который оказался под санкциями США за вмешательство в выборы, Андрей Деркач;
- бывший глава МИД Украины Леонид Кожара;
- действующий заместитель председателя Конституционного суда Сергей Головатый;
- действующий председатель Одесской ОГА и член команды Владимира Зеленского Сергей Гриневецкий;
- олигарх Василий Хмельницкий;
- ректор НАУ Максим Луцкий;
- член совета НБУ Василий Горбаль;
- действующая нардепка ОПЗЖ Юлия Левочкина (Новикова)
- бизнесмен, политик и экс-нардеп Вадим Столар;
- экс-министр экологии и природных ресурсов Николай Злочевский;
- бизнесмен и экс-нардеп "Партии регионов" Юрий Иванющенко;
- нардеп, который на местных выборах возглавлял список "Слуги народа" в Днепропетровский облсовет, Святослав Олейник;
- советник генпрокурора Ирины Венедиктовой Святослав Пискун.
Какие партии голосовали за скандальные сделки
- 160 депутатов от "Партии регионов";
- 27 депутатов от "Коммунистической партии Украины";
- 20 депутатов от фракции "Блока Литвина";
- 9 депутатов от фракции "Блока Юлии Тимошенко";
- 7 депутатов от фракции "Наша Украина – Народная самооборона";
- 13 внефракционных депутатов.
Заметим, что секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что именно ратификация Харьковских соглашений привела к тому, что Россия оккупировала Крым, а на территории Луганской и Донецкой области идет война.
Добавим, что для фигурантов потенциальной дела о госизмене статья предусматривает наказание от 12 до 15 лет лишения свободы и еще и с конфискацией имущества.
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