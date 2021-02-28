В марте в Украине стартует запись на вакцинацию от COVID-19, повышаются пенсии и вступает в силу безвизовый режим с одной из стран Карибского моря. Подробнее об изменениях – в материале.

Повышение пенсий

С 1 марта в Украине на 11% вырастет размер пенсий. Это анонсировал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Сейчас размер средней пенсии – 3 538,97 грн. Пенсионеры, которые получат такую ​​сумму, могут рассчитывать на прибавку в 389 грн.

Надбавки касаются выплат:

по возрасту;

по инвалидности;

в связи с потерей кормильца;

за выслугу лет (учителя и медицинские работники со стажем работы по профессии не менее 30 лет).

Повышение не касается надбавок за стаж и доплат для отдельных категорий. Также исключениями являются те, кто сейчас получает максимальную пенсию и люди, которые по формуле заработали на пенсию, которая меньше на 11% и меньше минимальной.



Отныне индексации пенсий будут проводить каждый год 1 февраля / Фото pixabay

Пенсионерам всех категорий, которые работают пенсии пересчитают в апреле с учетом зарплаты и приобретенного стажа.

Кроме того, в Верховную Раду подали законопроект, который предлагает ежегодно проводить автоматическую индексацию пенсий 1 марта. Это будет касаться всех без исключения категорий пенсионеров.

Запись на вакцинацию от COVID-19

С 1 марта, как предварительно заявляли в Минздраве, будет открыта запись на прививку от COVID-19. Записаться в лист ожидания можно будет через мобильное приложение "Дия", портал "Дия" и контакт-центр Минздрава по вопросам COVID-19. Это может сделать каждый украинец в возрасте от 18 до 59 лет.

Таким образом будет формироваться электронная очередь и, когда придет время, тех, кто записался известят о необходимости выбрать пункт прививки, дату и время визита.

На первом этапе будут вакцинировать медицинских работников больниц, которые работают с больными COVID-19, жителей домов престарелых и военнослужащих в зоне проведения ООС.

будут вакцинировать медицинских работников больниц, которые работают с больными COVID-19, жителей домов престарелых и военнослужащих в зоне проведения ООС. На втором – медработников, людей, которым более 80 лет и социальных работников.

– медработников, людей, которым более 80 лет и социальных работников. На третьем – лиц, которым от 65 лет, работников критически важных структур, государственной безопасности, сферы образования.

– лиц, которым от 65 лет, работников критически важных структур, государственной безопасности, сферы образования. На четвертом – лиц, которым от 60 лет, людей с хроническими заболеваниями и тех, кто работает или отбывает наказание в местах лишения свободы.

– лиц, которым от 60 лет, людей с хроническими заболеваниями и тех, кто работает или отбывает наказание в местах лишения свободы. На пятом – украинцы в возрасте от 18 до 59 лет, которые не входят в вышеуказанные группы вакцинации.



План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Запуск программы "Доступная ипотека 7%"

Программа "Доступная ипотека 7%" призвана дать возможность людям с относительно невысоким уровнем дохода получать жилье в кредит, тогда как государство частично компенсирует проценты – 7% годовых. Также предусмотрена возможность использования кредитных гарантий Фонда, как обеспечение для предметов ипотеки, которые еще не введены в эксплуатацию. Запуск программы запланирован на 1 марта.

Предмет ипотеки: квартиры и индивидуальные жилые дома (вместе с земельным участком) на первичном и вторичном рынке, введены в эксплуатацию с 2018 года. Предметы ипотеки могут быть приобретены у застройщиков, которые имеют аккредитацию от уполномоченных банков.

Нормативная площадь – 50 м2 для одного гражданина или семью из двух человек, затем дополнительно 20 м2 на каждого следующего члена семьи. Общая площадь может превышать нормативную на 20%. Избыток площади оплачивает сам заемщик.

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Максимальная сумма ипотеки – 2 млн грн, а максимальная стоимость предмета ипотеки – не более 2,5 млн грн.

Для получения ипотеки нужно обратиться в уполномоченный банк со стандартным пакетом документов, подтверждающих дееспособность, платежеспособность заемщика и его соответствие другим критериям программы. Банк заключает договор и подает данные в реестр для последующей компенсации процентов. В программу приглашены все банки, которые уже сотрудничают в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9".

Портрет заемщика:

возраст не должен превышать 70 лет на дату погашения ипотечного кредита;

минимальный доход лица определяет банк;

максимальный доход заемщика и его семьи не должен превышать 10-тикратный размер месячной средней заработной платы в соответствующем регионе Украины.

Кредит можно будет получить сроком до 20 лет, с минимальным первым взносом 15% стоимости предмета ипотеки. Максимальный размер комиссии за предоставление и обслуживание кредита составляет 0,5 от суммы кредита и дополнительно 0,5% годовых гарантии Фонда в случае использования.

По подсчетам, в 2021 году программой смогут воспользоваться около 5 тысяч семей. Плановый портфель ипотечных кредитов в этом году – 5 млрд грн.

Безвизовые между Украиной и Гренадой

С 1 марта вступает в силу соглашение об отмене визовых требований между Украиной и Гренадой (островное государство в Карибском море).

Так, граждане обоих государств освобождаются от необходимости оформления визы для въезда, пребывания, выезда и следования транзитом. Общий срок пребывания на территории чужой страны не должен превышать 90 дней в течение 180 дней. Это касается как одной поездки, так и нескольких в совокупности.



Украинцы смогут посещать государство Карибского моря без виз / Фото unsplash

Грузия открывает границы для туристов

С 1 марта украинские туристы смогут посетить Грузию. Для въезда потребуется отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 сделан не позднее, чем за 72 часа до момента пересечения границы. Кроме того, сделать повторное тестирование за свой счет придется и на третий день пребывания в Грузии.

Важно: речь идет о пересечении границы воздушным путем. Сухопутные границы остаются закрытыми для въезда иностранцев.

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Кроме украинцев, ослабление касается и граждан Армении, России, Беларуси, Казахстана и Азербайджана.

По последним данным Минздрава, Грузия находится в украинском списке стран "зеленой" зоны. Поэтому, по возвращению, не нужно проходить самоизоляцию.