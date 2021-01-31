В феврале в Украине ожидают старт вакцинации от COVID-19, цены на газ снижаются, а выпускники могут начать регистрироваться на основную сессию ВНО. Подробнее об изменениях – в материале.

Источник: сайт 24 канала

Начало вакцинации от коронавируса

Точной даты начала вакцинации пока нет, но главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отмечал, что стартовать этот процесс может 15 февраля. Примерно тогда Украина должна получить первые дозы вакцины. По словам Ляшко, вакцинация в феврале не начнется только в случае форс-мажорных обстоятельств: "Не отпустят партию, партия попадет в ДТП, самолет не вылетит из-за непогоды".

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Согласно календарному плану вакцинации населения в 2021 году, первыми в очереди на прививку являются медики стационаров COVID-19 и военные в зоне ООС. Всего за февраль-апрель бесплатно вакцину должны получить 367 тысяч украинцев.



План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

В феврале в рамках инициативы COVAX Украина получит 117 тысяч доз вакцины от Pfizer/BioNTech. Их распределят между работниками больниц, в которых оказывают помощь пациентам с COVID-19. Позже, как утверждает Виктор Ляшко, Украина сможет также получить от 2,2 до 3,7 миллиона доз препарата AstraZeneca/Oxford.

Кроме того, Минздрав ожидает 700 тысяч доз вакцин от китайской компании Sinovac – по состоянию на январь 2021 года Украина подписала соглашение только с этим поставщиком. Всего речь идет о 5 миллионах доз препарата, однако получим мы их только в случае, если эффективность вакцины составит более 70%.

Ляшко уточнил, что во время первой волны не будут вакцинировать украинцев, которые уже переболели коронавирусом. Запись о вакцинации от COVID-19 будут делать в электронной системе здравоохранения.

Снижение цены на газ

С 1 февраля в Украине снизится стоимость природного газа – цены будут ограничены на уровне 6,99 гривны за кубометр для бытовых потребителей. Будет действовать это на период карантина или до завершения отопительного сезона.

В среднем стоимость газа снизится на 30%, а для части граждан – почти на 40%. Отдельно предельная цена на распределение газа не будет превышать 1,79 грн, однако для ряда компаний эта сумма будет ниже.

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Кроме того, в ближайшее время в парламент планируют подать инициативу, которая уменьшит разрыв в тарифах между разными газораспределительными компаниями и будет устанавливать справедливый тариф на распределение газа для всех украинцев.

Грузия возобновляет регулярное авиасообщение

С 1 февраля в Грузии возобновляются регулярные пассажирские авиаперевозки по всем направлениям, в частности – в и из Украины. Рейсы будут выполняться со всеми мерами предосторожности и с выполнением международных медицинских протоколов.

Пассажиры, прибывающие в страну, обязательно должны иметь результат ПЦР-теста, сделанного за последние 72 часа. Это не касается тех, кто вакцинировался от COVID-19.



Перед полетом нужно сделать ПЦР-тест или быть вакцинированным от COVID-19 / Фото jeshoots, Unsplash

Прямые рейсы из Украины в Грузию выполняют три авиакомпании: МАУ, YanAir и SkyUp. Поскольку, по информации Минздрава Украины, Грузия находится в "красной зоне" после возвращения оттуда, все же нужно пройти самоизоляцию или иметь отрицательный ПЦР-тест.

Стартует регистрация на ВНО

С 1 февраля по 5 марта в Украине будет проходить регистрация участников внешнего независимого оценивания. Скачать из своих информационных страниц приглашения-пропуски, где будет указано время и место проведения тестирований, зарегистрированные участники смогут до 30 апреля.

График основной сессии ВНО:

21 мая – химия,

24 мая – испанский, немецкий, французский языки,

25 мая – английский язык,

28 мая – математика, математика (задания уровня стандарта),

1 июня – украинский язык, украинский язык и литература,

4 июня – история Украины,

7 июня – физика,

10 июня – биология,

15 июня – география.

Каждый участник ВНО имеет право сдавать тесты максимум по пяти предметам. Участие бесплатное. Результаты разместят на информационных страницах участников до 30 июня.

Укрпочта будет использовать предыдущие таможенные данные в электронном виде

С 1 февраля клиенты Укрпочты должны оформлять таможенные декларации онлайн в личном кабинете пользователя, мобильном приложении или системе АРЕ.

Требования касаются таможенных деклараций на международные отправления с товарами в:

заказных бандеролях;

посылках;

рекомендованных мелких пакетах

мешках "М".

Также это касается международных почтовых отправлений с объявленной ценностью. С марта этот перечень несколько расширят.

Инструкция по созданию "мелкого пакета" в мобильном приложении Укрпочты: видео

"Цифровизация и максимальная автоматизация всех процессов на почте – это не только удобство для клиентов, но и ускорение необходимых процедур на таможне. Присоединение Укрпочты к мировым почтовым операторам, которые используют предыдущие таможенные данные в электронном виде – это важный шаг вперед, который позволит компании быстрее и удобнее обрабатывать международные отправления, а нашим гражданам – получать качественные и современные почтовые услуги", – пояснил нововведение министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Кроме того, при оформлении международных отправлений онлайн в Укрпочты есть welcome-бонус 3%. А для отправления "мелкий пакет" действует система накопительных бонусов до 15%.

Пользователи, которые будут приходить в отделение с бумажными декларациями, смогут получить услугу по перепечатке данных – ее стоимость будут добавлять к общему тарифу отправления.

В Украине открывается первый магазин IKEA

1 февраля запланировано открытие первого магазина IKEA – в ТРЦ Blockbuster Mall в Киеве. Крупнейший в Европе оператор товаров для дома и уюта в Украине будет иметь формат City Store с площадью около 5000 квадратных метров. Украинским покупателям пока предлагают ассортимент из около 3600 доступных товаров и решений для дома.

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Заведение должно было принять первых посетителей еще до конца 2020 года, однако, из-за карантина и январского локдауна, открытие перенесли.

Официальный интернет-магазин IKEA в Украине начал работу 14 мая 2020 года. Уже в первые часы после запуска работа портала осложнилась из-за наплыва пользователей. Всего в Киеве есть три точки выдачи интернет-заказов: в ТРЦ Rive Gauche, гипермаркете Metro на Кольцевой дороге и ТРЦ Lavina Mall.