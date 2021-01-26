Национальный банк Украины предостерег банки от сотрудничества с подсанкционными лицами, среди которых – нардеп Александр Дубинский. Соответствующее предупреждение о рисках получила Ассоциация украинских банков.

Источник: 24 канал

Если банки будут предоставлять услуги Дубинскому и другим подсанкционным лицам, то у них возникнут большие проблемы. Об этом в эфире сообщил инвестиционный банкир Сергей Фурса.

К теме Угрозы сотрудничества с людьми из санкционного списка США: о чем НБУ предупредил банки

Что грозит банкам

По его словам, санкционный список, в который попало письмо с Дубинским, является достаточно жестким.

Что именно может быть с банками? Точно будут проблемы в направлении финансового мониторинга,

– отметил Фурса.

Ранее BNP Paribas, как рассказал эксперт, решил помочь Ирану. С помощью именно этого огромного французского банка обходили санкции. "В результате BNP Paribas платил 9 миллиардов долларов. Банкам лучше не играть в такие игры", – также сказал банкир.

Банки не смогут обслуживать Дубинского

После заявления Нацбанка, скорее всего, банки не смогут предоставлять услуги Дубинскому и другим подсанкционным лицам. "В 99,9% случаев банки должны просто закрыть счета и забыть об этом человеке", – отметил Фурса.

Эксперт также отметил, что для скандального депутата любые счета, любые операции станут недоступными. Проблемой будет даже оплата коммунальных услуг.

Даже для мамы Дубинского будет очень трудно открыть счет. В то же время для него открыты все банки России. Поэтому туда ему и прямая дорога,

– отметил Фурса.

Он добавил: "То, что произошло с банками – только начало".

Санкционный список США: что известно

Министерство финансов Соединенных Штатов Америки ввело санкции против нескольких граждан и информационных ресурсов из Украины.

Их обвиняют во вмешательстве в американские выборы.

Нацбанк разослал письмо, в котором предупредил о возможных рисках при сотрудничестве с лицами и организациями, внесенными Министерством финансов США 11 января 2021 года в санкционный список.

Санкционный список США / инфографика 24 канала