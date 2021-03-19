Мужчину по имени Николай, которого подозревают в убийстве 7-летней девочки в Херсонской области, в селе опасались. Он любил пьянствовать, ходил по женщинам и воровал дрова в соседних селах.

Местные жители неохотно говорят с журналистами о трагедии и подозреваемом. Село Счастливое после похорон Марии Борисовой опустело и стало совершенно неприветливым. Однако некоторые жители все же поделились сплетнями о Николае.

Подробно об Убийстве 7-летней Марии Борисовой: все, что известно

Каким был подозреваемый

Жители Счастливого говорят: мужчина прибегал к грубостям. Люди утверждают, что он постоянно матерился и любил угрожать. Правда, он и извинялся за свои оскорбления.

Когда-то дядя Коля, будучи навеселе, ударил моего ребенка, когда мы поднимались по лестнице. Дети играли, он толкнул мою дочь,

– рассказала местная жительница Наталья.

Она отметила: на следующий день мужчина попросил прощения и божился, что это нечаянно.

Впрочем, с ним не хотели иметь дела: он был человеком, которого боялись. Среди местных ходили слухи о его тюремном сроке в Казахстане.

Поговаривают, что подозреваемый нажил славу своими сексуальными похождениями. Вроде бы у него было много любовниц: "Да, вся деревня знала, какой он в постели, и часто все это обсуждали. Он был огромный, сильный – женщинам это нравится", – поделился местный житель Александр.

Мужчина пьянствовал, но у него было хозяйство

Хозяйство у подозреваемого было немалое: двухкомнатная квартира, несколько сараев и мотоцикл. На нем он иногда ездил воровать дрова в соседние села, рассказал участковый.

Однако несмотря на хозяйство, подозреваемый пьянствовал. Продавцы рассказали, что он в основном покупал пиво, водку, сигареты, хлеб. Выпивал он у себя в квартире или местной забегаловке возле одного из магазинов.

Местные рассказали, что на 8 марта он сильно напился и лег отдохнуть прямо возле чьего-то дома.

Обратите внимание! Негативную оценку жители села давали подозреваемому и ранее. Местные знали, что у него 3 судимости, в частности за хулиганство и избиение людей. Поэтому боялись мужчину, порой даже не общались с ним.