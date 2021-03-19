Он грубый, его боялись, – односельчане о подозреваемом в убийстве Марии Борисовой
Мужчину по имени Николай, которого подозревают в убийстве 7-летней девочки в Херсонской области, в селе опасались. Он любил пьянствовать, ходил по женщинам и воровал дрова в соседних селах.
Источник:Obozrevatel
Местные жители неохотно говорят с журналистами о трагедии и подозреваемом. Село Счастливое после похорон Марии Борисовой опустело и стало совершенно неприветливым. Однако некоторые жители все же поделились сплетнями о Николае.
Подробно об Убийстве 7-летней Марии Борисовой: все, что известно
Каким был подозреваемый
Жители Счастливого говорят: мужчина прибегал к грубостям. Люди утверждают, что он постоянно матерился и любил угрожать. Правда, он и извинялся за свои оскорбления.
Когда-то дядя Коля, будучи навеселе, ударил моего ребенка, когда мы поднимались по лестнице. Дети играли, он толкнул мою дочь,
– рассказала местная жительница Наталья.
Она отметила: на следующий день мужчина попросил прощения и божился, что это нечаянно.
Впрочем, с ним не хотели иметь дела: он был человеком, которого боялись. Среди местных ходили слухи о его тюремном сроке в Казахстане.
Поговаривают, что подозреваемый нажил славу своими сексуальными похождениями. Вроде бы у него было много любовниц: "Да, вся деревня знала, какой он в постели, и часто все это обсуждали. Он был огромный, сильный – женщинам это нравится", – поделился местный житель Александр.
Мужчина пьянствовал, но у него было хозяйство
Хозяйство у подозреваемого было немалое: двухкомнатная квартира, несколько сараев и мотоцикл. На нем он иногда ездил воровать дрова в соседние села, рассказал участковый.
Однако несмотря на хозяйство, подозреваемый пьянствовал. Продавцы рассказали, что он в основном покупал пиво, водку, сигареты, хлеб. Выпивал он у себя в квартире или местной забегаловке возле одного из магазинов.
Местные рассказали, что на 8 марта он сильно напился и лег отдохнуть прямо возле чьего-то дома.
Убийство 7-летней Марии Борисовой: главное
- Мария Борисова исчезла в родном селе Счастливое еще 7 марта.
- Тело Марии нашли 11 марта в сарае одного из домовладений.
- Полицейские сообщили, что перед смертью девочку изнасиловали и задушили.
- 14 марта подозреваемого в убийстве девочки взяли под стражу.
- Он пытался покончить жизнь самоубийством, однако не успел.
- Это 62-летний житель Счастливого, который даже дружил с отцом Марии и жил рядом.
- 18 марта на допросе он признался в содеянном.
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