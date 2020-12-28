Глава Конституционного Суда Александр Тупицкий не пришел в Офис Генпрокурора по уважительной причине, отметили в КСУ. Между тем судьи говорят, что отстранение Тупицкого от должности не предусмотрено законодательством.

Законодательство не предусматривает отстранение главы КСУ, – суд

Тупицкий не намерен уклоняться от каких-либо процессуальных действий. Об этом пресс-служба КСУ сообщила агентству Интерфакс-Украина.

Актуально Тупицкого хотят отстранить: Офис генпрокурора направил ходатайство Зеленскому

Что касается того, что прокуроры направили ходатайство об отстранении Тупицкого от должности на 2 месяца, то в Конституционном суде говорят: такое не предусмотрено.

Ни Конституция, ни закон Украины "О Конституционном суде" не оперируют таким понятием, как отстранение судьи КС от занимаемой должности,

– говорится в заявлении КСУ.

Сообщение о подозрении Тупицкому прислали по почте

Отметим, что 28 декабря Тупицкий должен был явиться в Офис генпрокурора для проведения процессуальных действий. Однако глава КСУ не пришел, сославшись на важные семейные причины. Офис генпрокурора направил уведомление о подозрении по почте. Также прокуроры направили ходатайство президенту Зеленскому об отстранении Тупицкого от занимаемой должности на 2 месяца.

Обратите внимание! По сообщению Офиса генпрокурора главу Конституционного Суда подозревают в подкупе свидетеля, а также во введении в заблуждение суда путем заведомо ложных показаний свидетеля. По информации СМИ, дело против Тупицкого касается Зуевского энергомеханического завода, что на оккупированной территории Донбасса.