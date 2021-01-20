Украине крайне необходимо выстроить системное взаимодействие с таким партнером, как Соединенные Штаты Америки. Чтобы наше государство один на один не осталось с Кремлем, необходимо научиться сотрудничать с администрацией Байдена.

Украина должна стать союзником №1 в противодействии угрозам, которые перечислил Джо Байден во время инаугурационной речи. Об этом в эфире 24 каналу рассказал экс-представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Роман Бессмертный.

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Он отметил, важно, чтобы украинская власть не делала те вещи, которые не будут восприниматься политикой Вашингтона.

Поэтому даже косвенные решения, которые будут приниматься на уровне президента или правительства, с точки зрения разрушения антикоррупционных институтов или поддержания различных коррупционных схем будут наносить колоссальный ущерб сотрудничеству Киева и США,

– пояснил дипломат.

По его мнению, Киеву надо кардинально пересмотреть даже структуру внешней политики. Первое, что нужно сделать – Министерство иностранных дел и его глава, а также дипломатический корпус должны выполнять свои функции.

"Надо понять, каким бы талантливым для Зеленского ни был руководитель Офиса Президента, не он министр иностранных дел", – подчеркнул Роман Безсмертный.

И добавил, что эти моменты очень хорошо фиксируют институционально в Вашингтоне. Все эти вещи нужно смотреть и понимать, что следует готовиться к системному сотрудничеству с США.

О противодействии агрессивной политики России

Украинский политик также отметил, что Украина может стать центром, вокруг которого объединятся те силы, которые сплочены для остановки агрессивной политики Москвы.

Этот вывод он сделал согласно тем тезисами, которые произнес Байден на инаугурации по восстановлению стратегических компонентов внешней политики, основных конфигураций мировой политики с точки зрения блокировки глобального.

Еще Байден не стал президентом, а Москва уже начала реагировать на то, что произносили кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен и Майкл Макфол (экс-посол США в России – 24 канал),

– рассказал Роман Бессмертный.

По его словам, в Кремле прекрасно понимают, что стратегические начертание новой администрации США будут формировать двухполярный мир.

46 президент США Джозеф Байден 20 января принял присягу и официально вступил в должность. Подробнее об инаугурации нового главы Белого Дома – по ссылке.