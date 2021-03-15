Как рассказала Оксана Маркарова в интервью, о безвизе между Украиной и США она мечтает. Над воплощением мечты в реальность Маркарова будет работать совместно с МИД.

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Безвиз с ЕС и безвиз с США

Оксана Маркарова напомнила: во время того, как Украина заявила о своей амбициозной цели – безвизе с Европейским Союзом, было много скептиков.

Помню, когда мы активно работали над введением безвиза с ЕС, очень многие считали, что это нереально, что Украине не удастся ввести весь необходимый перечень реформ,

– напомнила госпожа посол Украины в США.

Много кто говорил, что украинцев в Европе бояться, ведь те могут нарушать режим и навсегда поселиться в Европе, рассказала Маркарова. Впрочем на практике оказалось по-другому.

Поэтому безвиз с ЕС – хороший пример, который может показать американцам, что все страхи, связанные с Украиной, являются абсолютно напрасными.

Впрочем, чтобы получить безвиз со штатами, нужно много и сложно работать. Однако однажды Украина уже прошла этот путь – во время работы над безвизом с ЕС.

Знаю, что получение безвиза из США – это очень долгая и сложная история. Здесь мы должны добиться создания совместной дорожной карты и выполнить ее – так же, как это было с Евросоюзом,

– рассказала Маркарова.

Заметим. Ранее министр МИД Дмитрий Кулеба заявил: вопрос безвиза США и Украины сейчас невозможно решить. Чтобы его нарушить и сразу решить, сказал Кулеба, нужно время.

Коротко о Маркаровой и ее назначении