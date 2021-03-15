Что должна сделать Украина, чтобы получить безвиз из США
Госпожа посол Украины в США Оксана Маркавова заявила, что мечтает о безвизе со штатами. Однако, чтобы его достичь, надо приложить кропотливый труд и пройти долгий путь.
Источник:LB.ua
Как рассказала Оксана Маркарова в интервью, о безвизе между Украиной и США она мечтает. Над воплощением мечты в реальность Маркарова будет работать совместно с МИД.
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Безвиз с ЕС и безвиз с США
Оксана Маркарова напомнила: во время того, как Украина заявила о своей амбициозной цели – безвизе с Европейским Союзом, было много скептиков.
Помню, когда мы активно работали над введением безвиза с ЕС, очень многие считали, что это нереально, что Украине не удастся ввести весь необходимый перечень реформ,
– напомнила госпожа посол Украины в США.
Много кто говорил, что украинцев в Европе бояться, ведь те могут нарушать режим и навсегда поселиться в Европе, рассказала Маркарова. Впрочем на практике оказалось по-другому.
Поэтому безвиз с ЕС – хороший пример, который может показать американцам, что все страхи, связанные с Украиной, являются абсолютно напрасными.
Впрочем, чтобы получить безвиз со штатами, нужно много и сложно работать. Однако однажды Украина уже прошла этот путь – во время работы над безвизом с ЕС.
Знаю, что получение безвиза из США – это очень долгая и сложная история. Здесь мы должны добиться создания совместной дорожной карты и выполнить ее – так же, как это было с Евросоюзом,
– рассказала Маркарова.
Коротко о Маркаровой и ее назначении
- Маркарова работала министром финансов в правительстве Гройсмана и Гончарука.
- В США Оксана Маркарова получила степень магистра в области международных публичных финансов и торговли.
- На должность Чрезвычайного и Уполномоченного посла Украины в США Маркарову назначил Зеленский 25 февраля 2021 года.
- Маркарова стала первой женщиной-руководителем украинского посольства в США. До назначения в дипломатической сфере не работала.
- Опираясь на опыт в сфере финансов, от нее ожидают, в частности, улучшения диалога с Мировым Банком и МВФ.
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