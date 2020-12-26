Черкасские спасатели проверили, за какое время может сгореть елка. Для эксперимента сосну установили во дворе, а украшения принесли из дома. Специалисты хотели сделать все максимально реалистично.

Такие елки, которую поставили спасатели, есть в большинстве украинских домов. Однако о том, что они в любой момент могут превратиться в источник опасности – мало кто задумывается, сообщает 24 канал.

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Даже маленькой искры достаточно, чтобы через несколько секунд вспыхнула ветка, а потом запылало и все дерево.

Огонь распространяется за считанные секунды. Пластик на гирляндах плавится, игрушки падают наземь и догорают там. Если бы все это происходило в квартире – через минуту загорелись бы домашние вещи, а за 6 – выгорела бы вся комната.

Что делать в случае возгорания елки

Спасатели объяснили, что реагировать надо мгновенно.

Первым делом необходимо сбросить елку на землю и накинуть влажную тряпку.

Искусственную елку нельзя тушить водой, а живую – необходимо.

Обязательно перед тем, как тушить водой, надо отключить гирлянды от электросети, чтобы не произошло поражения током.

По словам спасателей, в случае пожара до их приезда необходимо закрыть в комнате окна и двери, чтобы помешать поступлению кислорода – так можно избежать распространения огня.

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Как правильно ставить елку

Устанавливать елку пожарные посоветовали минимум в метре от стен и предметов в комнате. Перед тем, как украшать дерево – стоит проверить все гирлянды и избегать украшений, которые легко загораются.

Если искусственная елка изготовлена из горючих материалов, которые не сертифицированы, она может во время горения выделять вредные вещества. Ими человек может отравиться,

– сказал инспектор Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Черкасской области Ярослав Станько.

Причины такого пожара

Главный специалист отдела реагирования ЧС Максим Пилипась рассказал, что чаще всего возгорание елки случается именно из-за человеческого фактора.

Неосторожность, использование бенгальских огней и фейерверков, также нарушение правил безопасности, электрозамыкание различных электрических приборов,

– заверил Пилипась.

Фейерверки в Украине запрещены еще с начала войны на востоке. Зажигать бенгальские огни можно, однако лишь на улице. На первый взгляд они безопасны, но на самом деле каждая искорка имеет температуру 1 000 – 1 200 градусов.

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