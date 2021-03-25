Что делать с протестующими, которые на акции из-за Стерненко разрисовали стены ОП: опрос
Акция в поддержку заключенного активиста Сергея Стерненко 20 марта вышла из-под контроля. Некоторые сторонники парня начали разрушать здание Офиса Президента.
Источник:24 канал
В Офисе Президента подсчитали, что убытки от таких действий активистов составляют 2 миллиона гривен.
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Что происходило на Банковой 20 марта
- Сторонники Стерненко собрались под ОП в 19:00. Мирный протест перерос в погром. Активисты разбили окно здания и разрисовали его красками. Кроме того, они запускали фейерверки.
- Полиция не вмешивалась в действия протестующих. По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, активисты только и ждали, когда правоохранители подойдут, чтобы возникли стычки. Чиновник подчеркнул, что протестующие "жаждали крови".
- Сразу после акции задержали ветерана АТО и основателя издательства "Дом Химер" Владислава Стафийчука. Ему предъявили обвинение в хулиганстве.
- Кроме того, бойца "Азова" Евгения Строканя отправили под круглосуточный домашний арест.
- Еще одно подозрение объявили организатору протеста Сергею Филимонову.
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