Россиянам – на выход: что будет с теми, кто нелегально попал в оккупированный Крым
Россия, пытаясь разбавить этнический состав населения в Крыму, "подсылает" туда россиян. Однако, после того, как оккупированные территории вернутся в состав Украины, россиян оттуда "попросят".
Источник:"Дом"
Об этом в эфире телеканала "Дом" рассказал вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
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Что будет с украинцами, которые все это время жили в Крыму
Он напомнил, что на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины утвердили Стратегию по деоккупации и реинтеграции Крыма. Главный месседж документа – граждане Украины, проживающие на оккупированных территориях, "являются заложниками ситуации и заложниками оккупантов".
Поэтому после возвращения территорий в состав Украины жителям, которые не нарушали украинское законодательство, ничего не грозит.
Они должны верить, что Украина вернется, и у них не будет проблем в свободной Украине, в демократической, либеральной, в отличие от того ужаса, который творится, в котором они сегодня находятся,
– заверил Алексей Резников.
Россияне – на выход
Но совсем другая история с гражданами России, которые незаконным способом прибыли на временно оккупированные территории. Это же касается и "завезенных" россиян для разбавления национального состава. Всех их заставят покинуть Крым.
В качестве примера Резников привел попытку России ассимиляции населения Крыма. Для этого на полуостров привезли 500 тысяч россиян.
Что касается судьбы этих людей, которых завезли. Они не граждане Украины, они приехали либо добровольно, либо насильно. Но они, по сути, пособники этого преступления, которое совершается официальной Россией, официальным Кремлем,
– отметил Резников.
Для таких людей предусмотрена процедура выдворения из страны. Резников подчеркнул, что подход должен быть индивидуален, и если гражданин России прибыл на оккупированную территорию законным путем, "наверное, к нему не будет вопросов".
Оккупанты в Крыму: последние новости
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