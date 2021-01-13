Степанов рассказал, что будет после локдауна и будут ли вводить его в будущем
Сейчас Министерство здравоохранения не видит оснований для введения в будущем нового локдауна. После завершения жестких ограничений планируют вернуться к общенациональному карантину, а при необходимости – к адаптивному.
Есть ли основания для внедрения жесткого карантина в будущем
По прогнозам, потребности в новом локдауне не видят, но все будет зависеть от ситуации. Об этом глава Минздрава заявил в эфире одного из телеканалов, сообщает 24 канал.
Ранее Степанов заявил, что в Украине ни в коем случае не отменят локдаун
По его словам, к возможности внедрения жестких ограничений в будущем могут вернуться, если ситуация резко начнет ухудшаться и "ураганными темпами начнет расти количество больных и как следствие людей, которых госпитализируют".
Это потенциально может привести к критической нагрузки на медицинскую систему. В таком случае будем предлагать (введение нового локдауна – 24 канал),
– отметил Степанов.
Что будет после локдауна
После завершения жесткого карантина, добавил министр, еще некоторое время будет действовать общенациональный формат ограничений.
Это будут такие ограничения, которые действовали до 8 января, а затем мы видим переход к адаптивному карантину, который будет применяться с учетом эпидситуации в каждом регионе,
– пояснил глава Минздрава.
Напомним, адаптивный карантин, который имел красную, оранжевую, желтую и зеленую зоны, действовал в Украине до 11 ноября 2020 года.
Какие еще заявления делал глава Минздрава
- Ранее Степанов допускал введение нового локдауна в Украине, если будет "сверхкритическая ситуация" с коронавирусом.
- Также он заявлял, что шансов на отмену жестких ограничений до 24 января нет.
- Кроме того, министр настаивал на продолжении усиленного карантина. Он утверждал, что для продолжения локдауна есть основания.
Локдаун в Украине / Инфографика 24 канала
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