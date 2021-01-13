Сейчас Министерство здравоохранения не видит оснований для введения в будущем нового локдауна. После завершения жестких ограничений планируют вернуться к общенациональному карантину, а при необходимости – к адаптивному.

Есть ли основания для внедрения жесткого карантина в будущем

По прогнозам, потребности в новом локдауне не видят, но все будет зависеть от ситуации. Об этом глава Минздрава заявил в эфире одного из телеканалов, сообщает 24 канал.

Ранее Степанов заявил, что в Украине ни в коем случае не отменят локдаун

По его словам, к возможности внедрения жестких ограничений в будущем могут вернуться, если ситуация резко начнет ухудшаться и "ураганными темпами начнет расти количество больных и как следствие людей, которых госпитализируют".

Это потенциально может привести к критической нагрузки на медицинскую систему. В таком случае будем предлагать (введение нового локдауна – 24 канал),

– отметил Степанов.

Что будет после локдауна

После завершения жесткого карантина, добавил министр, еще некоторое время будет действовать общенациональный формат ограничений.

Это будут такие ограничения, которые действовали до 8 января, а затем мы видим переход к адаптивному карантину, который будет применяться с учетом эпидситуации в каждом регионе,

– пояснил глава Минздрава.

Напомним, адаптивный карантин, который имел красную, оранжевую, желтую и зеленую зоны, действовал в Украине до 11 ноября 2020 года.

Какие еще заявления делал глава Минздрава

Ранее Степанов допускал введение нового локдауна в Украине, если будет "сверхкритическая ситуация" с коронавирусом.

Также он заявлял, что шансов на отмену жестких ограничений до 24 января нет.

Кроме того, министр настаивал на продолжении усиленного карантина. Он утверждал, что для продолжения локдауна есть основания.

Справка. С 8 по 24 января в Украине к концу 24 января действует жесткий карантин. О том, что разрешено, а что под запретом в этот период, об отношении украинцев к ограничениям читайте по ссылке.

Локдаун в Украине / Инфографика 24 канала