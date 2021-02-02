Что будет с курсом доллара в ближайшее время: ответ министра финансов
Курс доллара в Украине в ближайшее время может колебаться в пределах 10%. Оснований для более существенных изменений пока нет.
Источник: 24 канал
В эфире одного из телеканалов Украины министр финансов Сергей Марченко заявил, что с курсом гривны ничего не происходит.
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Незначительные колебания могут происходить в пределах 10%, это абсолютно нормально.
Что еще сказал Марченко
- Национальный банк Украины активно работает с интервенциями, если это необходимо.
- В то же время "это нормальная практика, когда у вас есть рыночное ценообразование на рынке, то есть нет влияния кого-то или чего-то".
- Стабильное курсообразование – это нормальное благо. Министерство финансов имеет его уже достаточное количество лет.
- Рисков резкого колебания курса пока нет.
- Гривна не может ни сильно укрепиться, ни девальвировать.
- В условиях, которые сейчас сформировались, не должно быть валютных спекуляций.
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