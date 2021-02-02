Курс доллара в Украине в ближайшее время может колебаться в пределах 10%. Оснований для более существенных изменений пока нет.

Источник: 24 канал

В эфире одного из телеканалов Украины министр финансов Сергей Марченко заявил, что с курсом гривны ничего не происходит.

Актуально Курс валют на 2 февраля: евро и доллар существенно упали в цене

Незначительные колебания могут происходить в пределах 10%, это абсолютно нормально.

Что еще сказал Марченко