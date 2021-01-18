В Украине с 25 января снова заработают кинотеатры и музеи, а также можно будет устраивать концерты. Впрочем, будут существовать определенные ограничения.

Что сказал Ткаченко

После январского локдауна в Украине будет действовать адаптивный карантин. Поэтому к такой работе, которая была перед пандемией, кинотеатры еще не вернутся. Об этом министр культуры и информационной политики заявил в эфире телеканала "1+1".

К теме Кому позволят работать после локдауна: детали от министра Ткаченко

50% заполнения, рассадка в шахматном порядке, в музеях – один человек на 10 квадратных метров,

– пояснил Ткаченко.

Он добавил, что концерты будут проходить при заполненности зала на половину. Это касается также библиотек.

Продлят ли в Украине локдаун: что известно

Правительство ввело в Украине локдаун в течение 8 – 25 января.

Министр здравоохранения Максим Степанов предполагал, что его могут продлить. Однако уже вскоре он изменил свое мнение.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что правительство не намерено продлевать локдаун. До конца февраля в стране будет действовать адаптивный карантин.

Впоследствии чиновник заявил, что ограничения могут продлить до конца марта.



Главное о карантине в Украине / Инфографика 24 канала