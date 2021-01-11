Глава КСУ Александр Тупицкий отдыхает в Дубае. После возвращения в Украину он, вероятно, попытается вернуться на работу в стены Конституционного суда. Может ли ему кто-то в этом помешать – читайте дальше.

Имеет ли право охрана не впустить Тупицкого, если после отпуска он, несмотря ни на что, придет на работу – в прямом эфире 24 канала пояснил Федор Вениславский, представитель президента в КСУ.

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Он отметил, что ранее на сайте КСУ появилась информация о том, что указ Зеленского является неконституционным. Однако этот вопрос на сборе судей вообще не рассматривался. То есть то, что размещено на сайте, это информация правового департамента.

Она не имеет никакого юридического значения. Более того, должностные лица, которые ее разместили, фактически ввели общество в заблуждение. Ведь в целом, а не специалистами, это воспринимается как позиция КСУ. А это, конечно, не так,

– отметил Вениславский.

По его словам, указ президента, которым Тупицкий отстранен от должности судьи, является действующим и пока никем не обжалованным. Никто не ставит под сомнение его юридическую силу.

Вероятные последствия появления Тупицкого в КСУ

После отпуска Тупицкий не имеет права находиться на рабочем месте и участвовать в формах работы, в которых работает КСУ. Поэтому Государственная служба охраны, вероятно, имеет все основания не допустить его на рабочее место, отметил представитель Зеленского.

"Они будут действовать в пределах, определенных их функциональными полномочиями. Думаю, если Тупицкий появляться на работу с помощью пропусков, то это опять же является некой манипуляцией и злоупотреблениям", – отметил Вениславский.

Он пояснил, поскольку Тупицкий не является обычным посетителем, понятно, что так он может пытаться обойти указ президента о своем отстранении. В таком случае оценку его действиям будут давать правоохранители.

Справка. В Дубае Тупицкий арендует королевскую виллу, площадью 950 квадратных метров. В ней есть 4 спальни и собственный бассейн. Такое помещение обходится председателю КСУ в 300 тысяч гривен в сутки.

Отстранение Тупицкого: что стоит знать

29 декабря президент Владимир Зеленский отстранил Тупицкого от должности на 2 месяца после ходатайства Офиса генпрокурора.

Его подозревают в подкупе свидетеля и заведомо ложных показаниях по делу о приватизации завода в Донецкой области.

В ответ Конституционный Суд обвинил Зеленского в превышении полномочий и вмешательстве в работу суда.

В конце октября под руководством Тупицкого КСУ отменил уголовную ответственность чиновников за ложь в декларациях.



Что известно об Александре Тупицком / Инфографика 24 канала