Полная интеграция в европейский энергетический рынок – таким может быть ответ Украины, если газопровод "Северный поток-2" вдруг достроят. Такое мнение высказала украинский вице-премьер Ольга Стефанишина.

Во время виртуальной дискуссии "Есть ли Северный поток-2 проектом ЕС и Германии? Диссонанс европейских голосов" журналисты спросили у министра, как может Украина предотвратить повторение истории с многочисленными газовыми войнами , которые Россия неоднократно развязывала как против Украины, так и против Европы.

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Как быть Украине, если "Северный поток-2" достроят

Стефанишина заверила, что "Россия не имеет никаких инструментов, чтобы нанести ущерб нашей энергетической безопасности". Но одновременно вице-премьер и министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции убеждена, что завершение "Северного потока-2" "подорвет такую безопасность".

Ответом на это может быть наша интеграция в европейский рынок и формирование единого пространства для конкуренции, для того, чтобы открыть рынок для компаний Евросоюза,

– заявила Ольга Стефанишина.

С этой позиции, заверила министр, в том числе и будут вестись переговоры о новом контракте с "Газпромом" (речь о том, чтоб документ базировался полностью на законодательстве Евросоюза).

Имеет ли Украина опыт успешного газового противостояния России

Безусловно, да. Стефанишина напомнила, что Россия в прошлом неоднократно и довольно радикально действовала против Украины на энергорынке. Например, пыталась уменьшить поставки газа, чтобы украинцы и европейцы почувствовали его нехватку.

На все такие попытки Украины отвечала успешно. В частности, уже в 2014 – 2015 годах Киев имел соглашения о реверсной поставке газа со Словакией, Польшей и другими странами.

Когда Россия переходила к радикальным действиям, мы придерживались наших обязательств и оставались надежным поставщиком газа как в Европу, так и по Украине. Поэтому ни украинцы, ни граждане ЕС не почувствовали этих радикальных шагов Российской Федерации,

– заверила вице-премьер.

Неудивительно, что Украина и ЕС уже обновили приложения по энергетике в Соглашении об ассоциации. Теперь стороны имеют обязательства формировать общий рынок газа и электроэнергии. Это и назвала Стефанишина "лучшим предохранителем" против действий России.