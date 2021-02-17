Кабинет министров 17 февраля планирует продлить действие карантина в Украине до 30 апреля. Кроме того, страну снова разделят по уровню эпидемической опасности.

Соответствующий проект документа внесли в повестку дня заседания правительства 17 февраля. В пояснительной записке говорится об изменениях, которые ждут украинцев. К теме Кабмин сегодня продлит карантин и вернет цветные зоны Новые карантинные ограничения в Украине: детали Действие карантина на территории Украины продлят до З0 апреля 2021 года. Также до 30 апреля продлят для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины режим чрезвычайной ситуации. В то же время на территории Украины в целом или в отдельных регионах вводят зеленый, желтый, оранжевый или красный уровень эпидемической опасности распространения СОVID-19. На период действия карантина на территории Украины продолжаются и ограничительные противоэпидемические мероприятия. Кроме того, по результатам оценки эпидемических показателей вводят дополнительные меры для отдельных регионов. Установят процедуры по внедрению и отмене соответствующих дополнительных ограничительных противоэпидемических мероприятий и порядок информирования о вступлении их в силу. Установят особенности прекращения обязательств по обсервации при пересечении контрольных пунктов въезда на временно оккупированных территориях в Донецкой, Луганской областях, Крыму и Севастополе. Говорится и о выезде оттуда. Что еще предусматривает документ В случае наступления в регионе признаков красного уровня на территории всего региона вводят дополнительные ограничения. Эти карантинные мероприятия являются подобными тем, которые действовали в Украине во время локдауна. В частности, закроют развлекательные заведения, рестораны и кафе будут работать только на вынос, будут работать только продуктовые магазины, а супермаркеты – без промышленных отделов. Решение о введении дополнительных карантинных мероприятий принимает Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Продление карантина в Украине: документ Актуально В Украине выросла заболеваемость COVID-19, а еще смертность и количество госпитализированных

Зимнее усиление карантина в Украине – какие были ограничения / Инфографика 24 канала