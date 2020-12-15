Бывшему народному депутату Татьяне Черновол вручили обвинение в умышленном убийстве при поджоге здания в 2014 году, во время событий Майдана. Речь идет о здании, где тогда располагался штаб "Партии регионов". В результате пожара тогда погиб человек.

О получении обвинения политик написала на своей фейсбук-странице. Черновол также добавила к сообщению соответствующие фото документа.

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Спасибо всем, что поддерживают меня сегодня и всем, с кем я была на Майдане в 2013 – 2014-м. Вот – только что врученное обвинение за участие в Революции Достоинства,

– отметила она.

Заметим, что под Государственным бюро расследований, где Черновол вручили обвинение, ее однопартийцы из "Европейской Солидарности" организовали акцию поддержки. На ней Черновол выступила, выйдя из ГБР.

"В этом деле сейчас лежит несколько документов, которые меня положительно характеризуют. В частности, – государственная награда за участие в событиях Майдана. Когда я узнала, что против меня начали фальсифицировать это дело, ситуация была неопределенная в государстве, но я благодарна, что у меня сейчас есть поддержка", – сказала она.

Также Черновол назвала обвинения "полным бредом". Она добавила, что хочет как можно скорее получить приговор. Он, по ее мнению, должен быть оправдательным. В противном случае, по словам Черновол, ей может грозить пожизненное заключение.

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В чем обвиняют Черновол: