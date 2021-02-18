Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що Україна у майбутньому все ж стане членом НАТО. Однак зараз, на його переконання, рішення про членство перебуває в "заручниках" російських міфів про експансію на схід.

Про це мовиться у статті Кулеби "Чому Україна досі не в НАТО?" Її опублікували на сайті американської неурядової аналітичної організації "Атлантична рада".

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Двері НАТО залишаються відчиненими для України

Голова зовнішньополітичного відомства підкреслив, що глибоко вдячний генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу за чіткий сигнал. Той, зі свого боку, заявив, що жодна стороння країна не має права ветувати прагнення України та Грузії долучитися до НАТО, і що час поділу світу на сфери впливу завершився.

Водночас Кулеба зауважив: нещодавно Столтенберг на пресконференції з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем зазначив, що "двері НАТО залишаються відчиненими". Також Столтенберг заявляв, що НАТО залишається відданим рішенню Бухарестського саміту Альянсу у 2008 році про те, що Україна у майбутньому стане його членом.

Заклик Кулеби до країн-членів НАТО

Український міністр наголосив: це важливо, але схоже, давно настав час для всіх зробити довгоочікуваний крок вперед. Мовиться про надання Плану дій щодо членства України та Грузії.

Не треба тримати це рішення у заручниках міфів і страхів, які затьмарюють наше стратегічне мислення та викривляють аргументи,

– заявив Кулеба.

Він додав, що хибні міфи та страхи походять від російських дезінформаційних кампаній, які вона поєднує з військовими операціями, аби виправдати свої агресивні дії.

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За словами посадовця, Росія поширює міфи про начебто експансію НАТО, від якої Кремль "захищається". На його переконання, саме такі міфи сформували російський аргумент, що Захід не повинен "провокувати" Росію розширенням на схід.

Водночас Кулеба звернув увагу, що ключовим уроком, починаючи з 2000-х років, має стати розуміння, що ніщо так не заохочує агресію Кремля, як саме російські заклики "не провокувати Росію".

"Ми повинні дослухатися до сигналів Росії обережно, але ми не повинні дозволяти цим сигналам спрямовувати нас в ухваленні стратегічних рішень", – зауважив він.

Важливість Плану дій щодо членства України в НАТО

Очільник МЗС підкреслив: українці розуміють, що План дій щодо членства – це не те саме, що членство. Але цей план все ж надіслав би чіткий сигнал, що ідея майбутнього членства у НАТО не є лише декларацією.

Цей крок довів би, що Альянс дотримується своїх власних зобов'язань, взятих у Бухаресті в 2008 році. Це надіслало би чіткий сигнал, що НАТО налаштовано захищати свої цінності демократії та свободи, відповідно до яких право держав обирати їхнє власне майбутнє є фундаментальним,

– констатував Кулеба.

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