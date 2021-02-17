У селі Ільці Верховинського району на Прикарапатті дорослий чоловік побив восьмикласника. У підсумку школяр 3 дні змушеним був провести на лікарняному ліжку.

37-річний зловмисник накинувся на дитину через те, що той поцілив сніжкою у його доньку. Так він вирішив помститися.

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13-річний Василь каже, попросив вибачення у дівчинки. Але вона пішла до машини та розповіла все своєму батькові.

За словами неповнолітнього, дорослий чоловік накинувся на нього та почав бити по голові.

Він зняв з мене шапку та почав бити прямо по голові,

– розповів хлопчик.

Що було далі

Свідком інциденту була директорка школи. Жінка начебто все це припинила. Щоправда, у школі цю версію спершу підтвердили, а за деякий час заявили, що свідків не було. У поліції ж кажуть, що було щонайменше 5 очевидців.

Також відомо, що директорка не почала розбиратися та відправила хлопця разом із братом додому. Школярі змушеними були йти засніженим бездоріжжям.

Вдома стан дитини погіршився. І наступного дня його відвезли до районної лікарні. Там хлопця госпіталізували на 3 дні.

Медики діагностували струс головного мозку та множинні забої м'яких тканин.

Дорослий чоловік від коментарів відмовляється

Чоловік відмовився давати коментар журналістам. А його дружина всі звинувачення відкидає.

У поліції, зі свого боку, кажуть, що добре знають цього чоловіка. І в нього вже не раз були проблеми з правоохоронними органами.

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