Как члены СНБО голосовали за санкции против Козака: поименный список
Совет национальной безопасности и обороны своим решением ввел санкции против Тараса Козака, соратника Медведчука и владельца телеканалов 112 ZIK, Newsone.
Источник: 24 канал
Соответствующий указ СНБО опубликовали на сайте президента вечером 3 февраля. Ограничения касаются и телеканалов нардепа от ОПЗЖ – 112, ZIK и NewsOne.
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Заметим, что в Совет нацбезопасности и обороны входит 19 чиновников. Решение о санкциях против Тараса Козака поддержали 17 из них. Как голосовали – читайте дальше.
За:
- Владимир Зеленский, президент;
- Алексей Данилов, секретарь СНБО;
- Денис Шмыгаль, премьер-министр;
- Арсен Аваков, министр внутренних дел;
- Иван Баканов, председатель СБУ;
- Ирина Венедиктова, генпрокурор;
- Андрей Ермак, глава Офиса Президента;
- Анатолий Загородний, президент НАН Украины;
- Валерий Кондратюк, глава Службы внешней разведки;
- Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел;
- Сергей Марченко, министр финансов;
- Алексей Резников, вице-премьер-министр;
- Олег Уруский, вице-премьер-министр;
- Ольга Стефанишина, вице-премьер-министер;
- Руслан Хомчак, главнокомандующий ВСУ;
- Игорь Черкасский, председатель Государственной службы финансового мониторинга;
- Кирилл Шевченко, глава НБУ.
Воздержался:
- Дмитрий Разумков, председатель Верховной Рады.
Спикер парламента объяснил свою позицию. Он считает, что "санкции против телеканалов – это плохо", и не важно, кому именно эти каналы принадлежат.
Не голосовали:
- Андрей Таран, министр обороны. Чиновник сейчас находится в командировке в Индии.
Что известно о санкциях против Козака: коротко
- Среди санкций, которые ввели против соратника Медведчука – блокировка активов, лицензий на вещание и ретрансляцию, ограничения торговых операций.
- После подписания указа вечером 2 февраля "112 канал", ZIK и Newsone сразу же прекратили вещание.
- МИД Украины поручено проинформировать компетентные органы ЕС, США и других государств о применении санкций и поставить вопрос о введении аналогичных ограничений.
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