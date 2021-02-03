Совет национальной безопасности и обороны своим решением ввел санкции против Тараса Козака, соратника Медведчука и владельца телеканалов 112 ZIK, Newsone.

Источник: 24 канал

Соответствующий указ СНБО опубликовали на сайте президента вечером 3 февраля. Ограничения касаются и телеканалов нардепа от ОПЗЖ – 112, ZIK и NewsOne.

Обратите внимание США поддержали санкции против каналов Медведчука, – посольство

Заметим, что в Совет нацбезопасности и обороны входит 19 чиновников. Решение о санкциях против Тараса Козака поддержали 17 из них. Как голосовали – читайте дальше.

За:

Владимир Зеленский, президент;

Алексей Данилов, секретарь СНБО;

Денис Шмыгаль, премьер-министр;

Арсен Аваков, министр внутренних дел;

Иван Баканов, председатель СБУ;

Ирина Венедиктова, генпрокурор;

Андрей Ермак, глава Офиса Президента;

Анатолий Загородний, президент НАН Украины;

Валерий Кондратюк, глава Службы внешней разведки;

Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел;

Сергей Марченко, министр финансов;

Алексей Резников, вице-премьер-министр;

Олег Уруский, вице-премьер-министр;

Ольга Стефанишина, вице-премьер-министер;

Руслан Хомчак, главнокомандующий ВСУ;

Игорь Черкасский, председатель Государственной службы финансового мониторинга;

Кирилл Шевченко, глава НБУ.

Обратите внимание! В сети распространяли информацию, что Руслан Хомчак голосовал "против". В Генштабе ВСУ отметили, что это – фейк.

Воздержался:

Дмитрий Разумков, председатель Верховной Рады.

Спикер парламента объяснил свою позицию. Он считает, что "санкции против телеканалов – это плохо", и не важно, кому именно эти каналы принадлежат.

Не голосовали:

Андрей Таран, министр обороны. Чиновник сейчас находится в командировке в Индии.

Что известно о санкциях против Козака: коротко