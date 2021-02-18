Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна стає країною, в якій усім є затишно та безпечно. Тому членство нашої держави у Європейському Союзі є питанням часу.

Що сказав Зеленський

Питання вступу нашої держави у Євросоюз має вирішиться впродовж наступного десятиліття. Про це говорили на нараді щодо стратегії європейської та євроатлантичної інтеграції, а також напрямків зовнішньої політики.

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Україна – авторитетний і відповідальний член міжнародної спільноти, робить вагомий внесок у забезпечення глобальної та регіональної безпеки і стабільності, активно залучається до протидії новітнім викликам і загрозам,

– наголосив президент.

Про що говорили політики

►Під час наради також обговорили виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, її оновлення, а також інтеграцію у ринки ЄС і Єдиний цифровий ринок.

►Серед цілей – євроінтеграція та досягнення основних критеріїв щодо набуття повноправного членства в НАТО, синхронізація з європейським зеленим курсом.

►Чиновники обговорили формування і просування позитивного іміджу України у світі як вагомої частини зовнішньої політики держави.

►Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив на тому, що відомство також займатиметься захистом прав та інтересів України за кордоном, збереженням національної ідентичності, забезпеченням зовнішньоекономічних інтересів держави засобами економічної дипломатії.

►Політики обговорили забезпечення міжнародної підтримки нашої держави у відновленні її територіальної цілісності.

Зверніть увагу! Раніше Європейський парламент жорстоко розкритикував виконання Україною зобов'язань щодо Угоди про асоціацію. Так, на думку дипломатів, реформи у нашій державі реалізовують дуже повільно, розслідування злочинів військових не проводять, а місцеві вибори відбулися у послабленому демократичному характері.