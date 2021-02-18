Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина становится страной, в которой всем уютно и безопасно. Поэтому членство нашего государства в Европейском Союзе является вопросом времени.

Что сказал Зеленский

Вопрос вступления нашего государства в Евросоюз решится в течение следующего десятилетия. Об этом говорили на совещании относительно стратегии европейской и евроатлантической интеграции, а также направлений внешней политики.

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Украина – авторитетный и ответственный член международного сообщества, вносит весомый вклад в обеспечение глобальной и региональной безопасности и стабильности, активно привлекается к противодействию новым вызовам и угрозам,

– подчеркнул президент.

О чем говорили политики

►Во время совещания также обсудили выполнение Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, его обновления, а также интеграцию в рынки ЕС и Единый цифровой рынок.

►Среди целей – евроинтеграция и достижение основных критериев относительно приобретения полноправного членства в НАТО, синхронизация с европейским зеленым курсом.

►Чиновники обсудили формирование и продвижение позитивного имиджа Украины в мире как весомой части внешней политики государства.

►Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что ведомство также будет заниматься защитой прав и интересов Украины за границей, сохранением национальной идентичности, обеспечением внешнеэкономических интересов государства средствами экономической дипломатии.

►Политики обсудили обеспечение международной поддержки нашего государства в восстановление ее территориальной целостности.

Обратите внимание! Ранее Европейский парламент жестоко раскритиковал выполнение Украиной обязательств по Соглашению об ассоциации. Так, по мнению дипломатов, реформы в нашей стране реализуют очень медленно, расследования преступлений военных не проводят, а местные выборы состоялись в ослабленном демократическом характере.