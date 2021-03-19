Денис Шмыгаль заявил, что членство Украины в ЕС выгодно не только нашей стране, но и для Германии и самого Союза. Сейчас нашей стране важно интегрироваться в рынок ЕС и сотрудничать в сфере критического сырья.

Во время встречи с Гайко Маасом Денис Шмыгаль заявил, что приоритетной для Украины является интеграция во внутренний рынок ЕС.

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Заявление Шмыгаля о членстве в ЕС

Премьер-министр заявил, что Украина стремится вступить в ЕС и НАТО и надеется на поддержку Германии.

Членство Украины в ЕС – это выигрышная ситуация не только для украинского народа, но также и для Германии, и всего ЕС. Сейчас для нас одной из главных целей является постепенная интеграция во внутренний рынок ЕС. В частности, это касается интеграции в цифровой и энергетический рынки Евросоюза,

– сказал Шмыгаль.

Политик добавил, что они активизировали процесс реформ, чтобы в 2022 году Украина получила приглашение и присоединилась к Плану действий относительно членства в НАТО.

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Также премьер подчеркнул, что для Украины важно партнерство с ЕС в сфере критического сырья. В частности, по Водородной стратегии ЕС в Украине есть потенциал для установления 10 гигаватт мощностей по производству "зеленого" водорода.

Это позволяет привлечь в развитие отрасли до 20 миллиардов евро. И мы уверены, что совместно с Германией мы можем как можно лучше реализовать этот потенциал,

– отметил премьер-министр.

Обратите внимание! Денис Шмыгаль находится с официальным визитом в Германии. Премьер-министр 18 марта встретился с президентом ландтага Северный Рейн-Вестфалия Андре Купером и заявил, что Украина будет перенимать опыт Германии в реструктуризации угольных регионов.