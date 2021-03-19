Членство Украины в ЕС выгодно не только нам, – Шмыгаль
Денис Шмыгаль заявил, что членство Украины в ЕС выгодно не только нашей стране, но и для Германии и самого Союза. Сейчас нашей стране важно интегрироваться в рынок ЕС и сотрудничать в сфере критического сырья.
Источник:Кабинет Министров
Во время встречи с Гайко Маасом Денис Шмыгаль заявил, что приоритетной для Украины является интеграция во внутренний рынок ЕС.
Читайте также Меркель призвала Шмыгаля продолжить реформы: какие шаги надо сделать Украине
Заявление Шмыгаля о членстве в ЕС
Премьер-министр заявил, что Украина стремится вступить в ЕС и НАТО и надеется на поддержку Германии.
Членство Украины в ЕС – это выигрышная ситуация не только для украинского народа, но также и для Германии, и всего ЕС. Сейчас для нас одной из главных целей является постепенная интеграция во внутренний рынок ЕС. В частности, это касается интеграции в цифровой и энергетический рынки Евросоюза,
– сказал Шмыгаль.
Политик добавил, что они активизировали процесс реформ, чтобы в 2022 году Украина получила приглашение и присоединилась к Плану действий относительно членства в НАТО.
О чем еще говорили политики
Также премьер подчеркнул, что для Украины важно партнерство с ЕС в сфере критического сырья. В частности, по Водородной стратегии ЕС в Украине есть потенциал для установления 10 гигаватт мощностей по производству "зеленого" водорода.
Это позволяет привлечь в развитие отрасли до 20 миллиардов евро. И мы уверены, что совместно с Германией мы можем как можно лучше реализовать этот потенциал,
– отметил премьер-министр.
Поделиться новостью