В Высший совет правосудия выбрали всех четырех новых членов. Имена трех из них были известны общественности еще до начала голосования.

По информации Центра противодействия коррупции, одним из делегатов съезда был судья в отставке из Хмельницкого Анатолий Марцинкевич. Об этом в эфире рассказала эксперт Центра противодействия коррупции Галина Чижик.

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Серый кардинал судебной власти

Чижик отметила, что именно он распространял информацию среди судей о том, за кого нужно голосовать. Она подчеркнула, что делегировать на съезд судей в отставке, а не действующих – очень нетипично.

Он является одним из так называемых серых кардиналов судебной власти. Именно он организует голосования на съездах судей тех или иных кандидатов в ВСП или в Конституционный Суд,

– отметила Чижик.

Она отметила, что вчера, 9 марта, выбрали всех трех судей из так называемого списка Марцинкевича.

Напомним! На съезде судей в состав ВСП выбрали Сергея Болотина, Виталия Салихова и Валерия Сухова. А уже сегодня четвертым членом стала Инна Плахтий.

Эксперт рассказала, что Анатолий Марцинкевич часто фигурирует в истории кулуарных списков.

Кто такой Анатолий Марцинкевич?

Это судья в отставке, работавший членом Высшей квалификационной комиссии судей во времена Виктора Януковича. Его люстрировали после Революции Достоинства.

Подобные ситуации уже были

Чижик напомнила, что 2 года в СМИ появилась информация, что будущие 4 члена ВСП заранее согласованы. И тогда говорилось о том, что согласование происходило на Банковой во времена президента Петра Порошенко. Тогда именно тех кандидатов и выбрали.

Чижик рассказала, кто организует списки кандидатов на съезды: видео

Год назад проходил еще один съезд судей, на котором выбирали судей Конституционного Суда. Тогда таким же способом избрали Петра Филюка. Его фамилия тоже фигурировала в информации, которую распространяли накануне съезда.

Почему судьи голосуют за соответствующих кандидатов

Судьи подвергаются воздействию и голосуют за соответствующих кандидатов именно потому, что ВСП гарантирует "не трогать" их.

Им гарантируют, что в обмен на голоса, которые они отдают по заранее согласованных кандидатов, они получат иммунитет от возможных санкций по результатам развития дисциплинарных дел или даже вероятных увольнений,

– сказала эксперт.

Она отметила, что поскольку ВСП является мощным органом в судебной власти, то продолжает работать круговая порука. В частности, делегаты на съездах избирают не достойных, добродетельных членов, а тех, кто будет их "покрывать".