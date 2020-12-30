Сейчас нет исключительно военного пути решения ситуации на Донбассе. Все потому, что седьмой год на людей, живущих в оккупации, оказывают колоссальное влияние с помощью российской пропаганды.

Что говорит Хомчак

Уже 7 лет подряд на передовой гибнут люди. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак в интервью Obozrevatel.

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Сугубо военного решения вопроса по Донбассу сейчас действительно нет,

– отметил военный.

По словам Хомчака, ситуация на оккупированных территориях ухудшается ежедневно. Однако ситуация на передовой наоборот улучшилась благодаря перемирию.

Хомчак напомнил, что когда был руководителем Антитеррористической операции в 2016 году, то докладывал, что за сутки гибли 9–12 человек. Зато сейчас руководитель операции Объединенных сил сообщает, например, о 3 обстрелах без потерь.

Хотя главнокомандующий отметил, что украинским военным все-таки было бы легче, если бы они получили команду о наступлении.

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