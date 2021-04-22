Число пострадавших бойцов возросло: ГБР расследует пожар в Рубежном – фото
В результате пожара в воинской части в Луганской области 3 бойцов получили ожоги различной степени тяжести. Медики оказывают им всю необходимую помощь.
Источник:ГБР
По предварительным данным, на территории военной части произошло возгорание бензовозов. ГБР уже начало досудебное расследование.
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Что сообщили в ГБР
- На место происшествия срочно прибыла следственно-оперативная группа, чтобы выяснить все обстоятельства. Проводятся первоочередные следственные действия.
- Досудебное расследование по факту пожара начали по статье о халатном отношении к военной службе.
Пожар в воинской части в Рубежном / Фото ГБР
Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Луганская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере.
Что известно о пострадавших бойцах
Отметим, что сначала сообщали об одном пострадавшем военном. Его отвезли в реанимационное отделение Кременской больницы.
По предварительной информации, мужчина получил 14% ожогов поверхности тела. В то же время врачи оценивают его состояние здоровья как удовлетворительное.
Впоследствии в Государственном бюро расследований уточнили, что пострадали не 1, а 3 бойцов. Однако пока об их состоянии ничего неизвестно, кроме того, что ожоги – разной степени.
Издание пишет, что боец получил 14% ожогов поверхности тела. Он находится в тяжелом состоянии.
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