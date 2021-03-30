Руководителю предприятия системы Государственной уголовно-исполнительной службы Министерства юстиции Украины объявили о подозрении. По предварительным оценкам государственному бюджету нанесли ущерб почти 24 миллиона гривен.

Руководитель госпредприятия заключал очевидно невыгодные договоры. Поэтому и появились миллионные убытки как для предприятия, так и для государства.

Обратите внимание СБУ проводит обыски людей, причастных к организации Медведчука

Правоохранители установили, что глава ведомства заключил ряд договоров с субъектом хозяйственной деятельности, который занимается выращиванием сельскохозяйственных культур.

За выполненные работы, госпредприятие решило реализовать бизнесмену весь собранный урожай. Но чиновники значительно занизили показатели и продали зерно по значительно заниженной стоимости,

– говорится в сообщении СБУ.

Условия соглашения – противоречили интересам госпредприятия. Они также были экономически необоснованными. Их чиновник не согласовывал с руководством центрального органа управления.

Что грозит мужчине

Сейчас следователи управления расследования коррупционных преступлений Нацполиции сообщили о подозрении руководителю предприятия. Этим делом занимаются прокуроры Офиса генпрокурора и сотрудники Службы безопасности Украины.

Сейчас мужчине грозит до 5 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.