Масштабная афера с отоплением школ и больниц: чиновники заработали более 4 миллионов
Служба безопасности Украины разоблачила масштабную махинацию на Луганщине. Она касается теплоснабжения больниц, школ и других социальных учреждений Кременского района.
Источник:Служба безопасности Украины
Участники схемы вывели в тень более 4 миллионов гривен. Противоправную деятельность организовал руководитель местной коммерческой структуры.
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Детали махинаций
Он использовал свои связи среди бывших должностных лиц райгосадминистрации. А также – обеспечил подконтрольному предприятию заказ на теплоснабжение объектов социальной сферы района.
Как происходила афера
Для получения прибыли участники мошенничества закладывали в стандартные тарифы стоимость экотоплива – брикетов. Но на самом деле они использовали для отопления бюджетных учреждений классические материалы.
Афера в Луганской области / Колаж 24 канала
После этого полученную "разницу" переводили в наличные через аффилированные фирмы и "конвертационные" центры в Киеве.
Служба безопасности Украины разоблачила масштабную махинацию / Фото СБУ
Что обнаружили во время обысков
Во время обысков по месту жительства и в офисных помещениях участников аферы правоохранители обнаружили:
- финансовую документацию;
- печати шести "транзитных" фирм;
- компьютерную технику;
- черновые записи с доказательствами противоправной деятельности;
- почти 3,5 миллиона гривен.
В отношении участников схемы завершили предварительное досудебное расследование по факту присвоения денег местной общины на ремонте школ и больниц в ноябре 2020 года. Злоумышленникам сообщили 8 подозрений в совершении преступлений. Также планируется направить материалы в суд.
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