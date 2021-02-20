Служба безопасности Украины разоблачила масштабную махинацию на Луганщине. Она касается теплоснабжения больниц, школ и других социальных учреждений Кременского района.

Участники схемы вывели в тень более 4 миллионов гривен. Противоправную деятельность организовал руководитель местной коммерческой структуры.

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Детали махинаций

Он использовал свои связи среди бывших должностных лиц райгосадминистрации. А также – обеспечил подконтрольному предприятию заказ на теплоснабжение объектов социальной сферы района.

Как происходила афера

Для получения прибыли участники мошенничества закладывали в стандартные тарифы стоимость экотоплива – брикетов. Но на самом деле они использовали для отопления бюджетных учреждений классические материалы.



Афера в Луганской области / Колаж 24 канала

После этого полученную "разницу" переводили в наличные через аффилированные фирмы и "конвертационные" центры в Киеве.

Служба безопасности Украины разоблачила масштабную махинацию / Фото СБУ

Что обнаружили во время обысков

Во время обысков по месту жительства и в офисных помещениях участников аферы правоохранители обнаружили:

финансовую документацию;

печати шести "транзитных" фирм;

компьютерную технику;

черновые записи с доказательствами противоправной деятельности;

почти 3,5 миллиона гривен.

В отношении участников схемы завершили предварительное досудебное расследование по факту присвоения денег местной общины на ремонте школ и больниц в ноябре 2020 года. Злоумышленникам сообщили 8 подозрений в совершении преступлений. Также планируется направить материалы в суд.