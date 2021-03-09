В Одесском горсовете выделят почти 106 тысяч гривен на изучение украинского языка. Курсы будут проходить чиновники мэрии, а также работники коммунальных учреждений.

Проект соответствующего решения рассмотрят на ближайшей сессии, то есть 17 марта. Приказ организовать такие курсы дал Геннадий Труханов (мэр Одессы) еще месяц назад.

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Как будет выглядеть повышение квалификации

В Одесском институте госуправления должны организовать обучение в виде курсов украинского языка. Причиной решения является то, что далеко не все подопечные мэра умеют общаться на государственном языке, что противоречит законодательству Украины. Стоимость обучения за одного человека составит 930 гривен.

Какова причина такого решения мэрии

18 января Геннадий Труханов, который всегда публично общался только на русском провел совещание на украинском. Также он призвал своих чиновников учить государственный язык.

Причиной этому было то, что 16 января вступила в действие новая норма закона о языке. Закон обязывает должностных лиц владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей.



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