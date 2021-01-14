Прокуратура 13 января 2021 года объявила подозрение руководителю одного из департаментов Укрзализныци. Его разоблачили на закупке продукции ненадлежащего качества. По данным следствия, убытки составляют более 7 миллионов гривен.

Чиновника подозревают в служебной халатности. Об этом сообщили на странице в фейсбуке Департамента стратегических расследований Нацполиции.

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Из-за служебной халатности подозреваемого, приобрели клеммы раздельного рельсового скрепления железнодорожного пути ненадлежащего качества. Клеммы должны были обеспечивать надежное крепление рейки, вместо этого продукция могла быть использована только как металлолом,

– рассказали в полиции.

Детали дела

По данным следствия, в 2017 году на одном из филиалов Укрзализныци проводили торги по закупке рельсовых клемм для ее нужд. Общая сумма составила более 8 миллионов гривен. Должностные лица допустили к участию общество, тендерная документация которого не соответствовала установленным требованиям. В дальнейшем его определили победителем и заключили договоры поставки.

Как выяснили правоохранители, поставленная обществом продукция не соответствовала стандартам ГОСТ и могла быть использована только как металлолом. Этот факт подтвердил ряд проведенных экспертиз.

"Так, за фактически поставленный металлолом вместо новых рельсовых клемм на счета общества было перечислено свыше 8 миллионов гривен", – сказали правоохранители.

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Что грозит подозреваемому

Санкция статьи предусматривает наказание: