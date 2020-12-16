Уже бывшего заместителя главы Офиса Президента Сергея Трофимова считали одним из лоббистов Российской ПЦУ. Он заставлял глав областных государственных администраций блокировать регистрацию общин ПЦУ.

В Украине существует такая проблема, что общество, которое хочет перейти в поместную церковь, не может это сделать. Митрополит Епифаний в эфире программы "Что это было" на 24 канале отметил, что встречался по этому вопросу и с президентом, и с премьер-министром, и с профильным комитетом.

Обратите внимание ПЦУ испытывает постоянную противодействие со стороны России, – митрополит Епифаний

Чиновники создают проблемы

По его словам, он неоднократно в средствах массовой информации утверждал, что в этом направлении есть проблемы: госслужащие продолжают создавать проблемы. Он отметил, что первый заместитель председателя ОП Сергей Трофимов на камеру сказал, что якобы разберется с ситуацией.

Не может чиновник разбираться в таких делах. Есть соответствующие инстанции, есть суды. Вы можете обратиться, если считаете, что совершено что-то несправедливо или неправильно,

– отметил митрополит.

Давление на губернаторов

В СМИ утверждают, что Трофимов давал распоряжения губернаторам. Как рассказал Епифаний, некоторые из них говорили ему открыто, якобы были письменные распоряжения о том, чтобы:

не регистрировать общины;

отозвать регистрацию уже зарегистрированных общин. Но сознательные проукраинские губернаторы это не делали.

Что известно о Сергее Трофимове?

Сергей Трофимов – первый заместитель главы Офиса Президента Андрея Ермака. До своего назначения в ОПУ работал исполнительным продюсером студии "Квартал 95". Сейчас Сергея Трофимова называют одним из ближайших людей из окружения Зеленского.

Ситуация после отставки Трофимова

Епифаний заметил: "Ситуация после отставки Трофимова существенно не изменилась, но мы будем делать все для того, чтобы это исправить".

Скандал с Трофимовым: что известно

В Черкасской области продолжается масштабная религиозная война, которую начала РПЦ в Украине против общин, выразивших желание перейти к ПЦУ.

К войне Московская церковь активно привлекает чиновников, например, лоббиста, бывшего заместителя председателя ОП, а теперь советника президента Сергея Трофимова.

В частности первый заместитель председателя ОП заставлял губернаторов блокировать регистрацию общин ПЦУ.

Полное интервью с Епифанием: смотрите видео 24 канала