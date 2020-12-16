Чиновник не может разбираться с делами церкви, – Епифаний об экс-заместителе главы ОП
Уже бывшего заместителя главы Офиса Президента Сергея Трофимова считали одним из лоббистов Российской ПЦУ. Он заставлял глав областных государственных администраций блокировать регистрацию общин ПЦУ.
В Украине существует такая проблема, что общество, которое хочет перейти в поместную церковь, не может это сделать. Митрополит Епифаний в эфире программы "Что это было" на 24 канале отметил, что встречался по этому вопросу и с президентом, и с премьер-министром, и с профильным комитетом.
Обратите внимание ПЦУ испытывает постоянную противодействие со стороны России, – митрополит Епифаний
Чиновники создают проблемы
По его словам, он неоднократно в средствах массовой информации утверждал, что в этом направлении есть проблемы: госслужащие продолжают создавать проблемы. Он отметил, что первый заместитель председателя ОП Сергей Трофимов на камеру сказал, что якобы разберется с ситуацией.
Не может чиновник разбираться в таких делах. Есть соответствующие инстанции, есть суды. Вы можете обратиться, если считаете, что совершено что-то несправедливо или неправильно,
– отметил митрополит.
Давление на губернаторов
В СМИ утверждают, что Трофимов давал распоряжения губернаторам. Как рассказал Епифаний, некоторые из них говорили ему открыто, якобы были письменные распоряжения о том, чтобы:
- не регистрировать общины;
- отозвать регистрацию уже зарегистрированных общин. Но сознательные проукраинские губернаторы это не делали.
Что известно о Сергее Трофимове?
Сергей Трофимов – первый заместитель главы Офиса Президента Андрея Ермака. До своего назначения в ОПУ работал исполнительным продюсером студии "Квартал 95". Сейчас Сергея Трофимова называют одним из ближайших людей из окружения Зеленского.
Ситуация после отставки Трофимова
Епифаний заметил: "Ситуация после отставки Трофимова существенно не изменилась, но мы будем делать все для того, чтобы это исправить".
Скандал с Трофимовым: что известно
- В Черкасской области продолжается масштабная религиозная война, которую начала РПЦ в Украине против общин, выразивших желание перейти к ПЦУ.
- К войне Московская церковь активно привлекает чиновников, например, лоббиста, бывшего заместителя председателя ОП, а теперь советника президента Сергея Трофимова.
- В частности первый заместитель председателя ОП заставлял губернаторов блокировать регистрацию общин ПЦУ.
Полное интервью с Епифанием: смотрите видео 24 канала
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