На горячем поймали чиновника Госпродпотребслужбы Одесской области детективы Государственного бюро расследований 23 марта. Он якобы обещал за деньги не препятствовать деятельности ресторана во время усиленного карантина.

Как отметили в пресс-службе ГБР, чиновник, которого поймали на получении денег, по долгу службы должен был контролировать выполнение карантинных ограничений заведениями питания.

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Впрочем, судя по материалам уголовного производства, чиновник решил получить от владельцев бизнеса деньги, а также неформально позволить кафе работать несмотря на запрет.

До 10 лет лишения свободы

Правоохранители утверждают, что задокументировали, как работник Госпродпотребслужбы требует деньги от владельца заведения.

За полученные деньги мужчина якобы обещал не выявлять нарушение карантинных ограничений и не привлекать злоумышленников к ответственности.

Во время получения им денег детективы ГБР и задержали подозреваемого.



Чиновник из Одессы попался на взятке за крышевание кафе во время карантина / Фото пресс-службы ГБР

Какую именно сумму требовал фигурант уголовного производства, неизвестно. Правоохранители продолжают досудебное расследование дела о получении взятки должностным лицом, занимающим ответственную должность.

Если вину задержанного докажут в суде, ему грозит до 10 лет заключения с лишением права работать на госслужбе на 3 года после освобождения. Также служители Фемиды могут наказать работника Госпродпотребслужбы конфискацией имущества.

Обратите внимание! Сейчас Одесская область находится в красной зоне карантина, которая предусматривает работу заведений питания только на вынос.