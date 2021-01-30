"Ты такой секси": чиновник с Харьковщины ошеломил комментариями в фейсбуке
Глава Красноградской районной госадминистрации, что на Харьковщине, Александр Кайдаш удивил пользователей фейсбука манерой общения. Под одним из постов он оставил странные комментарии.
Источник: 24 канал
Соответствующие фото с якобы комментариями чиновника уже активно обсуждают в сети.
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Неоднозначные высказывания Александр Кайдаш оставил под постом местного паблика "Успешный Красноград", который опубликовал его изображение в роли героя фильма "Бойцовский клуб".
В комментариях депутат начал "заигрывать" с одним из пользователей и рассказывать об их якобы интимных отношениях. Так, чиновник написал: "ты у меня с*сал, круто было малыш", "ты такой секси", "малыш ты просто нежный", "ты знаешь мой номер".
Неоднозначные комментарии Александра Кайдаша / Скриншот
Сейчас журналисты 24 канала пытаются выяснить, действительно ли это комментарии главы Красноградской РГА. Возможно, профиль чиновника взломали.
Что известно об Александре Кайдаше
- Александр Кайдаш ранее занимался легкой атлетикой и участвовал в Олимпийских играх в Сиднее в 2000 году.
- Свою политическую карьеру начал в 2019 году, возглавив предвыборную кампанию экс-главы ХОГА Алексея Кучера.
- В марте 2020 года стал главой Красноградского района.
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