Глава Красноградской районной госадминистрации, что на Харьковщине, Александр Кайдаш удивил пользователей фейсбука манерой общения. Под одним из постов он оставил странные комментарии.

Источник: 24 канал

Соответствующие фото с якобы комментариями чиновника уже активно обсуждают в сети.

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Неоднозначные высказывания Александр Кайдаш оставил под постом местного паблика "Успешный Красноград", который опубликовал его изображение в роли героя фильма "Бойцовский клуб".

В комментариях депутат начал "заигрывать" с одним из пользователей и рассказывать об их якобы интимных отношениях. Так, чиновник написал: "ты у меня с*сал, круто было малыш", "ты такой секси", "малыш ты просто нежный", "ты знаешь мой номер".



Неоднозначные комментарии Александра Кайдаша / Скриншот

Сейчас журналисты 24 канала пытаются выяснить, действительно ли это комментарии главы Красноградской РГА. Возможно, профиль чиновника взломали.

Что известно об Александре Кайдаше